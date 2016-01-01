إطلاق الجيل الجديد من لعبة الطيور الغاضبة Angry Birds Blast

الموضوع في 'ركن تطبيقات الهاتف المحمول' نشر بواسطة NOUREDDINE 31, ‏28 ديسمبر 2016 على 10:29.

  1. NOUREDDINE 31

    NOUREDDINE 31
    :: مرشح للإشراف ::
    منتدى المرحلة المتوسطة
    قسم التقنية والحاسب الآلي

    تاريخ التسجيل:
    ‏31 مارس 2016
    المشاركات:
    2,306
    الإعجابات المتلقاة:
    3,917
    نقاط الجوائز:
    111
    [​IMG]
    أطلقت شركة روفيو نسخة جديدة من لعبتها الشهيرة الطيور الغاضبة تحت اسم Angry Birds Blast. وهذه المرة الصراع بين الخنازير والعصافير وصل إلى شكل جديد وهي البالونات الملونة.

    مبدأ لعب اللعبة بسيط وممتع حيث يجب عليك مطابقة ألوان البالونات مع بعضها حتى تحرر العصفور الموجود بداخلها وإيقاف الخنازير من سجن وتعذيب الطيور.

    تمتد اللعبة على 250 مرحلة وتوفر للاعب عدة قدرات وإمكانيات خاصة لتفجير البوالين كما لازالت تحافظ على نظام النجوم الثلاثة والنقاط.

    ويمكن للقدرات الخاصة تفجير البالونات والزجاج والخشب والمزيد من المواد، وفي حال طابقت 5 أو 7 أو 9 فقاعات فإنك تحصل على صاروخ، قنبلة، سلاح ليزر على التوالي.

    وتصل يومياً تحديات جديدة يمكن خوضها، وكذلك عبر الربط مع فيس بوك يمكنك تحدي أصدقائك واللعب معهم.

    اللعبة متاحة مجاناً على أندرويد و iOS

    [​IMG]

    [​IMG]
     
    مشاغب معجب بهذا.
    NOUREDDINE 31, ‏28 ديسمبر 2016 على 10:29
    #1
  2. مشاغب

    مشاغب :: عضو مُشارك ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏13 ديسمبر 2016
    المشاركات:
    146
    الإعجابات المتلقاة:
    208
    نقاط الجوائز:
    13
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    بلجيكا نشاله نروح ...قتلوا امين
    شكرا على اخبار
    انا نزلتها وراني نلعب فيها
    وصلت مستوى 50
    بانتظار العاب جديدة
     
    NOUREDDINE 31 معجب بهذا.
    مشاغب, ‏28 ديسمبر 2016 على 10:36
    #2
  3. NOUREDDINE 31

    NOUREDDINE 31
    :: مرشح للإشراف ::
    منتدى المرحلة المتوسطة
    قسم التقنية والحاسب الآلي

    تاريخ التسجيل:
    ‏31 مارس 2016
    المشاركات:
    2,306
    الإعجابات المتلقاة:
    3,917
    نقاط الجوائز:
    111
    العفووووو
    ان شاء الله تلقها ممتعة
    بالتوفيييق
     
    مشاغب معجب بهذا.
    NOUREDDINE 31, ‏28 ديسمبر 2016 على 10:39
    #3