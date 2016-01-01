التوفيق بين رأسين في الحلال

الموضوع في 'منتدى الحوار والنقاش الهادف [ مقالات حـصرية ]' نشر بواسطة هند, ‏28 ديسمبر 2016 على 12:22.

  1. هند

    هند :: عضو منتسِب ::

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    السلام عليكم آل اللمة

    التوفيق بين رأسين في الحلال لم يعد الاشخاص يرغبون بها بعد ان كانت في السابق

    مهمة اجتماعية يتطوع فاعلوا الخير من الاهل والاقارب والمعارف للقيام بها

    اصبحت اليوم مهمة صعبة وثقيلة لا يحصد صاحبها من ورائها غير المتاعب والمشكلات

    مع انها مهمة تحمل الخير في مضمونها وتسهل على الراغبين في الزواج من الجنسين

    الوصول الى شريك الحياة وتكوين اسرة

    1 -هل تتوسط في في تعارف شابة وشاب لتسهل عليهم الزواج؟

    2- هل تبتعد عن الفكرة وانت مقتنع انك ستنجح في توفيق رأسين في الحلال خوفا من المشاكل؟

    3-هل تقبل ان تتزوج / تتزوجين بهذه الطريقة؟

    4-هل انت مع او ضد هذه الفكرة ولماذا؟


    انتظر ارائكم



     
    habchisalaheddin و الامين محمد معجبون بهذا.
    هند, ‏28 ديسمبر 2016 على 12:22
    #1
  2. الامين محمد

    الامين محمد
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    هند معجب بهذا.
    الامين محمد, ‏28 ديسمبر 2016 على 12:33
    #2
  3. هند

    هند :: عضو منتسِب ::

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    شكرا لك مشرفنا

    اهلا بك وقت ما تشاء

    تقديري
     
    هند, ‏28 ديسمبر 2016 على 12:42
    #3