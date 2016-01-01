السلام عليكم آل اللمة



التوفيق بين رأسين في الحلال لم يعد الاشخاص يرغبون بها بعد ان كانت في السابق



مهمة اجتماعية يتطوع فاعلوا الخير من الاهل والاقارب والمعارف للقيام بها



اصبحت اليوم مهمة صعبة وثقيلة لا يحصد صاحبها من ورائها غير المتاعب والمشكلات



مع انها مهمة تحمل الخير في مضمونها وتسهل على الراغبين في الزواج من الجنسين



الوصول الى شريك الحياة وتكوين اسرة



1 -هل تتوسط في في تعارف شابة وشاب لتسهل عليهم الزواج؟



2- هل تبتعد عن الفكرة وانت مقتنع انك ستنجح في توفيق رأسين في الحلال خوفا من المشاكل؟



3-هل تقبل ان تتزوج / تتزوجين بهذه الطريقة؟



4-هل انت مع او ضد هذه الفكرة ولماذا؟





انتظر ارائكم





