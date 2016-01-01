القانون لايحمي المغفلين ولكن.....

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يتمسك بعض ذوي النوايا السيئة، بفكرة مفادها ان ( القانون لايحمي المغفلين) ،

والحال ان هذه المقولة تستخدم في غير الاغراض التي قيلت او وضعت من اجلها.

فهي فكرة قانونية فلسفية حسب الاصل، مفادها ان الحماية القانونية للمصالح الخاصة ليست مطلقة بل نسبية.

فالحماية القانونية انما تبدأ قانونا من مستوى معين من سلوك مفترض للاشخاص لاتنزل دونه،

ومن ثم يقع على عاتق الفرد واجب اتخاذ قدر من الحيطة والحذر في تصرفاته القولية والفعلية

حتى تصبح الحماية القانونية له ممكنة،

وهذه الحيطة قد تكون على شكل اجراءات او شكليات يقع على عاتق الفرد

واجب اتباعها حتى يمكن تفعيل الانظمة القانونية التي تحميه .