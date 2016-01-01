تطبيقي كيفية صناعة سلة

الموضوع في 'ركن المهارات اليدوية' نشر بواسطة عاشقة الإحسان, ‏28 ديسمبر 2016 على 14:51.

  1. عاشقة الإحسان

    عاشقة الإحسان :: عضو مُتميز ::

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    1. [​IMG] السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
    2. أسعد الله صباحكم ، مساؤكم بكل خير ،إن شاء تكونوا بخير و عافية
    3. حبيت اليوم نشارككم في تطبيقي اللي قمت بيه و هو صناعة سلة ،إن شاء الله يعجبكم ، نخليكوم مع الصور .
    [​IMG]
    1 ) نحضر الأدوات اللتي سنقوم بإستعمالها .

    [​IMG]
    2 ) قمت بصناعة السموك موديل " الموجة ( قمت بصناعة قطعة صغيرة فقط ثم ألصقت بها قطع أخرى من أجل تغليف كامل السلة لأنها قطع بقيت لي من الخياطة و لم أشتريها ) .


    [​IMG]
    3 ) إستعملت ليد السلة السلك المسمى بالسرسو الذي يستعمل في الروب بلونش من التحت كي تكون صلبة ،و غلفته بلواط ثم لففت عليه حاشية ذهبية .
    4 ) غلفت قصعة البلاستيك أو الكروانة بلواط .


    [​IMG]

    5 ) صنعت أشكال تزيين من الحاشية كي أغطي بها الخياطة مكان إلصاق قطع القماش .

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    6 ) أقوم بثني الزوائد إلى الداخل و أمسكها بمساسيك الخياطة ثم ألصقها .

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    7 ) و أخيرا أقوم بالتزيين كل حسب ذوقه و رغبته .


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    في الختام أرجو أن أكون أفدتكن و أن ينال تطبيقي إعجابكن ، و كل من لديها إستفسار فل تتفظل به .

    في أمان الله .
    . عاشقة الإحسان .
     
    عاشقة الإحسان, ‏28 ديسمبر 2016 على 14:51
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