تطبيقي كيفية صناعة سلة

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته أسعد الله صباحكم ، مساؤكم بكل خير ،إن شاء تكونوا بخير و عافية حبيت اليوم نشارككم في تطبيقي اللي قمت بيه و هو صناعة سلة ،إن شاء الله يعجبكم ، نخليكوم مع الصور . 1 ) نحضر الأدوات اللتي سنقوم بإستعمالها . 2 ) قمت بصناعة السموك موديل " الموجة ( قمت بصناعة قطعة صغيرة فقط ثم ألصقت بها قطع أخرى من أجل تغليف كامل السلة لأنها قطع بقيت لي من الخياطة و لم أشتريها ) . 3 ) إستعملت ليد السلة السلك المسمى بالسرسو الذي يستعمل في الروب بلونش من التحت كي تكون صلبة ،و غلفته بلواط ثم لففت عليه حاشية ذهبية . 4 ) غلفت قصعة البلاستيك أو الكروانة بلواط . 5 ) صنعت أشكال تزيين من الحاشية كي أغطي بها الخياطة مكان إلصاق قطع القماش . 6 ) أقوم بثني الزوائد إلى الداخل و أمسكها بمساسيك الخياطة ثم ألصقها . 7 ) و أخيرا أقوم بالتزيين كل حسب ذوقه و رغبته . في الختام أرجو أن أكون أفدتكن و أن ينال تطبيقي إعجابكن ، و كل من لديها إستفسار فل تتفظل به . في أمان الله . . عاشقة الإحسان .