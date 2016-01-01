تطبيقي كيفية صناعة سلة

حبيت اليوم نشارككم في تطبيقي اللي قمت بيه و هو صناعة سلة ،إن شاء الله يعجبكم ، نخليكوم مع الصور .

حبيت اليوم نشارككم في تطبيقي اللي قمت بيه و هو صناعة سلة ،إن شاء الله يعجبكم ، نخليكوم مع الصور .

حبيت اليوم نشارككم في تطبيقي اللي قمت بيه و هو صناعة سلة ،إن شاء الله يعجبكم ، نخليكوم مع الصور . ​

أسعد الله صباحكم ، مساؤكم بكل خير ،إن شاء تكونوا بخير و عافية

أسعد الله صباحكم ، مساؤكم بكل خير ،إن شاء تكونوا بخير و عافية

أسعد الله صباحكم ، مساؤكم بكل خير ،إن شاء تكونوا بخير و عافية ​

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

1 ) نحضر الأدوات اللتي سنقوم بإستعمالها .

2 ) قمت بصناعة السموك موديل " الموجة ( قمت بصناعة قطعة صغيرة فقط ثم ألصقت بها قطع أخرى من أجل تغليف كامل السلة لأنها قطع بقيت لي من الخياطة و لم أشتريها ) .



3 ) إستعملت ليد السلة السلك المسمى بالسرسو الذي يستعمل في الروب بلونش من التحت كي تكون صلبة ،و غلفته بلواط ثم لففت عليه حاشية ذهبية .

4 ) غلفت قصعة البلاستيك أو الكروانة بلواط .

5 ) صنعت أشكال تزيين من الحاشية كي أغطي بها الخياطة مكان إلصاق قطع القماش .

6 ) أقوم بثني الزوائد إلى الداخل و أمسكها بمساسيك الخياطة ثم ألصقها .

7 ) و أخيرا أقوم بالتزيين كل حسب ذوقه و رغبته .

في الختام أرجو أن أكون أفدتكن و أن ينال تطبيقي إعجابكن ، و كل من لديها إستفسار فل تتفظل به .