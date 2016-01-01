فكرة مع علبة البسكوت

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملىء السماوات والأرض وملىء ما بينهما وملىء ما شاء من بعد ، أفضل الصلاة وأزكى التسليم على خير الأنام سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وزوجاته أمهات المؤمنين ومن تبع هديه بإحسان إلى يوم الدين

أســعد الله أوقا تكم أحبتي في الله



هه أخبروا الصين عن اختراعاتنا ومن ثم لينتحروا ههه

نحن شعب لا يستهلك فقط

علبة بسكوت قمت بالاستفادة م

نها كعلبة اضع بها الادوات الدراسية

احتجت فقط الى بخاخ الصباغة نسيت اسمه باللون الذهبي والاحمر

اليكم الصور توضح ذلك

في امان الله

الى الملتقى ان شاء الله

