فكرة مع علبة البسكوت

الموضوع في 'ركن المهارات اليدوية' نشر بواسطة soumia hadj, ‏28 ديسمبر 2016 على 15:10.

  1. soumia hadj

    soumia hadj :: عضو فعّال ::

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    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملىء السماوات والأرض وملىء ما بينهما وملىء ما شاء من بعد ، أفضل الصلاة وأزكى التسليم على خير الأنام سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وزوجاته أمهات المؤمنين ومن تبع هديه بإحسان إلى يوم الدين
    أســعد الله أوقاتكم أحبتي في الله

    هه أخبروا الصين عن اختراعاتنا ومن ثم لينتحروا ههه     [​IMG]
    [​IMG] نحن شعب لا يستهلك فقط[​IMG]


    [​IMG]

    علبة بسكوت قمت بالاستفادة منها كعلبة اضع بها الادوات الدراسية [​IMG]
    احتجت فقط الى بخاخ الصباغة نسيت اسمه باللون الذهبي والاحمر
    اليكم الصور توضح ذلك
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    في امان الله
    الى الملتقى ان شاء الله





     
    آمِيْرَتُه معجب بهذا.
    soumia hadj, ‏28 ديسمبر 2016 على 15:10
    #1
  2. آمِيْرَتُه

    آمِيْرَتُه
    :: مشرفة ::
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    السلام عليك
    مرحبا عودة ميمونة يا مبدعة
    يعطيك الصحة عمل رائع
    منها نلمو الحوايج منها نبدعو و نعمرو وقت الفراغ
    مشكورة
     
    آمِيْرَتُه, ‏28 ديسمبر 2016 على 16:03
    #2