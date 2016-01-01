رد: دورات صيانة مازربورد ولاب توب وشاشات l.c.d دراسة عملية كاملة

المصرية للهندسة والتكنولوجيا ـ ـ ندعوك للاشتراك معنا في دوراتنا المنتظمة في صيانة الشاشات والهارد ديسك والمزر بورد ( اللوحة الأم / اللوحة الرئيسية ) واللاب توب وكذلك صيانة الطابعات الليزر والديسك جيت ـ وأيضاً تعبئة وملو الأحبار وصيانة الكارتريدج ( علبة الحبر ) ـ ـ وننفرد بتدريس صيانة ماكينات تصوير المستندات ، وصيانة الشاشات الـ LCD و LED .. لتتدرب عملياً لدى الشركة على الصيانة المتخصصة لمكونات الكمبيوتر ـ ـ ـ

يمكن تكثيف الدورات للمغتربين بحيث يعمل في عدة دورات في اليوم نفسة ونقلل بذلك من تكاليف السفر.

ـ مدة الدورة أربعة إلى خمسة أسابيع بمعدل ثلاث مرات أسبوعياً ـ ـ ويمكن تغييرها حسب اتفاق المتدربين ـ ـ

في حالة ما أخذ المتدرب جميع الدورات ، يمكنه إنجازها في فترة من شهرين ونصف حتى أربعة أشهر بحد أقصى .. ..

ندعوك لزيارتنا :-

في حالة ما أخذ المتدرب جميع الكورسات ، يمكنه إنجازها في فترة شهرين ..

الفترة كافية جداً..

الشهادات موثقة وموضوعة على موقعنا على الانترنت كتوثيق فوري لها من جهتنا ..

كما يتم توثيق الشهادات من وزارة الخارجية المصرية كشهادة تدريب

بالمصرية للهندسة والتكنولوجيا .. أو توثق كشهادة خبرة ..

الشركة معترف بها دولياً ، وتخرج منها عمالقة في مجال الصيانة في جميع دول العالم العربي ..

يمكن للطالب الذي اجتاز كل الكورسات الحصول علي دبلوم صيانة شاملة..

المصرية للهندسة والتكنولوجيا ​

EGY 4 TEC ​

ت : 22575952 02 – 01221142867 -

العنوان : القاهرة - 114 ش جسر السويس ـ أمام عمارات الميريلاند ـ الدور الأول ـ مدخل 2 ​

موقعنا على النت www.egy4tec.com



http://www.egy4tec.com/center/lesson-1239-1.html محتويات كورسات الصيانة بالمصرية للهندسة والتكنولوجيا egy4tec



https://www.facebook.com/groups/egy4tec2/

والصفحة الخاصة بالشركة المصرية للهندسة والتكنولوجيا على فيسبوك هي :ـ

https://www.facebook.com/egy4tec الجروب الخاص بالشركة المصرية للهندسة والتكنولوجيا على فيسبوك هو :ـوالصفحة الخاصة بالشركة المصرية للهندسة والتكنولوجيا على فيسبوك هي :ـ



وتعلم معنا أحدث دورات صيانة في مصر ..

ندربك على احتراف الصيانة على يد أمهر فريق من المهندسين في مصر ..

ولدينا الدورات الآتية :

1ـ دورات لصيانة اللاب توب ( كمبيوتر محمول ) كاملاً ـ

2ـ دورة صيانة شاشات الكريستال السائل ( شاشات LCD ) و ( شاشات LED ) ـ

3ـ دورات لصيانة وتجميع أجهزة الكمبيوتر ـ

4ـ دورة صيانة الطابعات ( البرنترات ) دسك ( إنك ) جيت وليزر جيت ـ

5ـ دورة تعبئة الأحبار وصيانة الكارتريدج ـ

6ـ دورة صيانة المازر بورد ( الماذر بورد ) وشحن البايوس بجهاز الـ EPROM ـ

7ـ دورة صيانة الهاردديسك كاملاً ( هارد وسوفت ) ـ

8 - دورة أليكترونيات وقياسات أليكترونية ولحامات ..

9 - دورة صيانة ماكينات تصوير المستندات ..

مميزات الدراسة بدورات الشركة :

1ـ ـ الدراسة عملية وتقنية لجميع الكورسات لدينا ـ ــ ـ

2ـ ـ مهندس متخصص لكل دورة على حدة ـ ــ ـ

3ـ ـ دراسة جميع الأعطال الشائعة والغير شائعة في الأجهزة ـ ــ ـ

4ـ ـ كتب وملازم مجانية للدارسين ـ ــ ـ

5ـ ـ التدرب على أكثر الأجهزة المتوفرة في مصر ـ ــ ـ

6ـ ـ شهادة مجانية للدارس بعد انتهاء الدورة ليتمكن من فتح مشروعه والالتحاق بوظائف متخصصة ــ ـ

7 -- دعم فني كامل للمتدرب خلال وبعد انتهاء فترة التدريب ..

8 -- قاعات مكيفة لراحة واستيعاب المتدربين أثناء التدريب..

الشهادات موثقة وموضوعة على موقعنا على الانترنت كتوثيق فوري لها من جهتنا ..

كما يتم توثيق الشهادات من وزارة الخارجية المصرية كشهادة تدريب

بالمصرية للهندسة والتكنولوجيا .. أو توثق كشهادة خبرة ..

الشركة معترف بها دولياً وتخرج منها عمالقة في مجال الصيانة في جميع دول العالم العربي ..

للمغتربين : السكن متوفر في القاهرة على جميع المستويات ..

يمكن للطالب الذي اجتاز كل الكورسات الحصول علي دبلوم صيانة شاملة ..

..

المصرية للهندسة والتكنولوجيا

EGY 4 TEC ​

العنوان : القاهرة - 114 ش جسر السويس ـ أمام عمارات الميريلاند ـ الدور الأول ـ مدخل 2 ​





ت : 22575952 02 – 01221142867 -

المصرية للهندسة والتكنولوجيا تقدم دورة مجانية لكل متدرب أو خريج من المصرية أو ضيف يشارك في أقسامنا المختلفة على موقعنا بعشرون مشاركة تقنية مفيدة على الاقل في الصيانة العامة أو المزر بورد ( الماذر بورد ) مظر بورد وشحن البايوس أو شاشات الكمبيوتر والتليفزيون أو الهاردديسك والسي دي روم أو الطابعات ليزر وديسك جيت أو الاحبار ـ ثم ارسل إلينا بريداً لتحصل على دورتك المجانية ـ ـ أو اتصل بنا لنحدد لك موعد بداية الدورة ـ ـ