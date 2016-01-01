ظاهرة غريبة انتشرت

السلام عليكم اخوتي واخواتي مبروك المظهر الجديد للمنتدى رائع وكل عام واللمة بخير ان شا الله واهلها بخير كنت كتبت من قبل اني مش رح نزيد نكتب في القسم هذا لكن ماقدرتش هههه المهم موضوعي اليوم عن حكاية للاسف مالقيتش وش نقول .الطفلة صاحبة هذي الحكاية تلاقيتها في المحكمة يعني جات باش تخرج شهادة الطلاق وراكم تعرفو كي نتلاقاو حنايا النسا يعني كل وحدة تحكي حكايتها.. بنات الجزاير كامل اجتماعيات الله يبارك ههه هي معلمة وهي كبيرة يعني سنها فوق 30 لما جا ليها شاب قصد الزواج قبلت خصوصا انو تقدم من الباب ماكانتش قارية فيه الخدع لكن للاسف وقتنا هذا الله يلطف كثرو الكذابين والمخادعين الا من رحم ربي يخي خطبها وعقدو على اساس العرس قريب بعد مدة السيد استغلها على اساس مرتو في الشرع وصار الي صار وفوق هاذ الشي قاللها ماعنديش الدراهم للعرس يعني بالعربية انتي لمي دراهم العرس من شهريتك اصبح يسرق دراهمها وبموافقتها ومش قادرة تشكي طبعا لانو كلو بالقانون راه راجلها في الشرع بعد كل هذا الشي طلقها بدون دخول اخذ كل شي مال واشياء اخرى وطلقها بدون اي شعور بالذنب من هاذ الموضوع حبيت نعطي نصيحة للبنات ماتامنيش يا ختي خلي نفسك عزيزة وجامي تسمحي لاي انسان يستغلك وللشباب كما تدين تدان وكيما يقولو دمعة الولية بلية ربي يكثر اولاد وبنات الحلال ويبعد علينا وعليكم اولاد الحرام نتمنى تعطونا رأيكم في هذا الموضوع واسفة للاطالة