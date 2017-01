تمارين لمراجعة الرياضيات للسنة الرابعة متوسط

التمرين الأول:

اكتب على شكل a√b الأعداد التالية:

A = 2√ 45 – 3√5 + √20 ; B = 3√ 28 – 9√ 7

C = 3√ 20 + √45 ; D = √180 – 3 √5

E = √ 75×√ 32 ; F = √ 99 × √ 165

G = √ 27 × √ 15 ; E = √ 63 × √ 14





التمرين الثاني :



1. احسب PGCD( 1183; 455) ثم اكتب الكسر التالي على شكل كسر غير قابل للاختزال 1183455

2. احسب (PGCD ( 675 ; 375. ثم اكتب الكسر 675/375على شكل كسر غير قابل للاختزال

3. احسب (PGDC ( 6 209 ; 4 435 ثم اكتب الكسر6209/4435 على شكل كسر غير قابل للإختزال



التمرين الثالث :



فيمطعم طلبت عائلة 1 بيتزا و كوبين من العصير فدفعت 220دينار وفي طاولةمجاور طلبت عائلة أخرى 5 بيتزا من نفس س النوع و 9 أكواب من العصير فدفعت1060 دينار

نسمي x ثمن البيتزا و y ثمن كوب العصير

1/ عبر عن هذه المسألة بجملة معادلتين

2/ أوجد ثمن كل من البيتزا وكوب العصير





التمرين الرابع :



وحدة الطول هي السنتمتر

ارسم المثلث RST حيث RS = 4,5 ; ST = 6 ; RT = 7,5

بين أن المثلث RST قائم

ارسم الدائرة (C) التي مركزها R ونصف قطرها 4,5. الدائرة (C) تقطع الضلع [RT] في K.

ارسم المستقيم (d) الذي يمر من K ويوازي (RS)

المستقيم (d) يقطع القطعة [TS] في النقطة L

احسب الطول KL

احسب قيس الزاوية (مدورة إلى الدرجة ).



التمرين الخامس



ABC مثلث حيث : AC = 4,8 cm;AB = 6,4 cm ;BC = 8 cm

ارسم المثلث ABC

بين أن المثلث ABC قائم في A

ارسم المستقيم (d) العمودي في C على (BC) المستقيم (d) يقطع (AB) في النقطة E

عبر عن tanB بطريقتين في المثلث ABC, ثم في المثلث BCE

بين أن EC = 6 cm

على القطعة [CE]عين النقطة M حيث : CM = 4,2 cm

المستقيم الموازي (BE) المار من M يقطع [BC] في N. احسب الطولين CN و MN