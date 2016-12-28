تمارين لمراجعة الرياضيات للسنة الرابعة متوسط

الموضوع في 'منتدى سنة رابعة متوسط' نشر بواسطة NOUREDDINE 31, ‏28 ديسمبر 2016.

  1. NOUREDDINE 31

    NOUREDDINE 31
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    التمرين الأول:
    اكتب على شكل a√b الأعداد التالية:
    A = 2√ 45 – 3√5 + √20 ; B = 3√ 28 – 9√ 7
    C = 3√ 20 + √45 ; D = √180 – 3 √5
    E = √ 75×√ 32 ; F = √ 99 × √ 165
    G = √ 27 × √ 15 ; E = √ 63 × √ 14


    التمرين الثاني:

    1. احسب PGCD( 1183; 455) ثم اكتب الكسر التالي على شكل كسر غير قابل للاختزال 1183455
    2. احسب (PGCD ( 675 ; 375. ثم اكتب الكسر 675/375على شكل كسر غير قابل للاختزال
    3. احسب (PGDC ( 6 209 ; 4 435 ثم اكتب الكسر6209/4435 على شكل كسر غير قابل للإختزال

    التمرين الثالث :

    فيمطعم طلبت عائلة 1 بيتزا و كوبين من العصير فدفعت 220دينار وفي طاولةمجاور طلبت عائلة أخرى 5 بيتزا من نفس س النوع و 9 أكواب من العصير فدفعت1060 دينار
    نسمي x ثمن البيتزا و y ثمن كوب العصير
    1/ عبر عن هذه المسألة بجملة معادلتين
    2/ أوجد ثمن كل من البيتزا وكوب العصير


    التمرين الرابع :

    وحدة الطول هي السنتمتر
    ارسم المثلث RST حيث RS = 4,5 ; ST = 6 ; RT = 7,5
    بين أن المثلث RST قائم
    ارسم الدائرة (C) التي مركزها R ونصف قطرها 4,5. الدائرة (C) تقطع الضلع [RT] في K.
    ارسم المستقيم (d) الذي يمر من K ويوازي (RS)
    المستقيم (d) يقطع القطعة [TS] في النقطة L
    احسب الطول KL
    احسب قيس الزاوية (مدورة إلى الدرجة ).

    التمرين الخامس

    ABC مثلث حيث : AC = 4,8 cm;AB = 6,4 cm ;BC = 8 cm
    ارسم المثلث ABC
    بين أن المثلث ABC قائم في A
    ارسم المستقيم (d) العمودي في C على (BC) المستقيم (d) يقطع (AB) في النقطة E
    عبر عن tanB بطريقتين في المثلث ABC, ثم في المثلث BCE
    بين أن EC = 6 cm
    على القطعة [CE]عين النقطة M حيث : CM = 4,2 cm
    المستقيم الموازي (BE) المار من M يقطع [BC] في N. احسب الطولين CN و MN

    وفقنا الله و إياكم
    في أمان الله
     
    جيهان جوجو معجب بهذا.
    NOUREDDINE 31, ‏28 ديسمبر 2016
    #1
  2. جيهان جوجو

    جيهان جوجو
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    منتدى المرحلة المتوسطة     طاقم المشرفات

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    عالمي الخاص^^
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    بارك الله فيك
    بالتوفيق والنجاح للجميع^^
    في امان الله
     
    جيهان جوجو, ‏28 ديسمبر 2016
    #2
  3. houwirou

    houwirou :: عضو منتسِب ::

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    houwirou, ‏5 جانفي 2017 على 19:11
    #3

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