السلام عليكم ورحمة الله وبركاته •.?.•° كـــن ثريا ً بأخلاقك ,,,, فمن لايعرفك يجهـــلك °•.?.•° *•~-.¸¸,.-~*من هنا*•~-.¸¸,.-~* إن عملت عملا ً دائما ردد بنفسك (( أنا لاأحتاج لكلمة شكر)) فالله وحده بي أعلم بما صنعت وأنتظر أجري إن شاء الله منه *•~-.¸¸,.-~*حقيقي*•~-.¸¸,.-~* كان أجدادنا يقولون لنا إعملوا دائما بصدق ولاتنتظروا أن يشكركم أحد ويقولون (سوا خير ورموه فالبحر ) فحقيقي إرسم لنفسك لوحة بروزها العمل بإخلاص وخاماتهاكي تبرز اكثر عامل الناس كما تحب أن تــُعامل وتوقيع لوحتك الصدق ثم الصدق ثم الصدق بأن إحترام الناس الخوف من الله تعالى إعمل بأكثر جهد ولاتنتظر الأجر من أحد اعمل بأقل جهد ولكن أستفيد منه اعطي الوفاء , الحب للعطاء وسرعة البديهة والإخلاص بالعمل لاتنظر إلى عمل الغير وإهتمام الغير وكيف عمل الغير وماذا صنع ؟أنظر لذاتك وماذا تريد أن تعطي وتفيد كي تستفيد وغلف نفسك بالإحاطه والحذر فكم هنالك أناس لايملكون حتى قلب أبليس للأسف *•~-.¸¸,.-~*نصيحه *•~-.¸¸,.-~* لاتنظر إلى مايقال خلف ظهرك وماذا يقولون عنك ولكن انظر إليك أنت كيف تقيم مشاعر الناس مخلوطه بالأدب والإحترام ونظرتك انت لنفسك واحكم بالعدل والإنصاف *•~-.¸¸,.-~*تنويه *•~-.¸¸,.-~* لاتنتظر أن تعطي الناس دروس في الأدب والذوق فلست كفيلا ً بتهذيب الناس *•~-.¸¸,.-~*إهتم *•~-.¸¸,.-~* كيف تعطي إحترامهم لك وكيف تصنع لنفسك شخصية طيبة محبوبة تفرض إحترامها على الجميع *•~-.¸¸,.-~*أن *•~-.¸¸,.-~* الناس أجناس وهنالك معادن فلابد ان نتعاون عليهم بكل إخلاص وتفاني فقد قيل الناس معادن ونفائس فيهم الغالي وفيهم الرخيص ومنهم من له بريق ألماس وصلابة الحديد وفيهم من يبهرك بلمعانه لكن من اول لمسة له تكتشف زيف هذا اللمعان ويظهر اللون الاصلي الباهت الرخيص نفاسة معادن الناس بحسن الخلق ومعاملة الناس اذن نحن من يحدد قيمه انفسنا هناك من تجده كالالماس غالي ونفيس بأخلاقه ومدى اخلاصه وتبدأ بالنزول حتى تصل الى ارخصها واقلها نفعا وقيمة ماينفع حتى نفسه *•~-.¸¸,.-~*قيل*•~-.¸¸,.-~* الناس كالنوافذ ذات الزجاج الملون تتلألأ وتشع في النهار وعندما يحل الظلام يظهر جمالها الحقيقي (يظهر فقط اذا كان هناك ضوء من الداخل). بالفعل أرجو أن يعرف الانسان حقيقة معدنه ويحاول اصلاحه قبل دخول قبره كي يحاسب فقد يكون يحمل الجواهر الثمينه وهو لايعرف وقد يحمل ارخص المعادن وهو لايعرف الماس..ذهب .. فضة .. لؤلؤ .. زمرّد .. مرجان .. الخ ابحث عن نفسك وزنها قبل ان تفقد من تحب فـكن ثريا بأخلاقك تكــسب إحترامك لنفسك فحتما لتلك الأقنعه لابد من سقوط *•~-.¸¸,.-~*سقوط الاقنعة*•~-.¸¸,.-~* يخيل إليا أن عالم النت أكبر حفلة تنكرية كل واحد منا يرتدي القناع الذي يحب قناع التقوى وقناع المحبة وقناع الثقافة وقناع الإبتسامة والمرح اقنعة مزيفة رخيصة بعضها يخفي وجوه ذميمة وقلوب مريضة وبمجــرد أن نتعايش مع بعض وتدور بنا رحى الأيام وتهب اعاصير الشتاء الباردة حتى يظهر ذلك الوجه القبيح الذميم وتتساقط ألاقنعة وتتهاوى المزيفات مهما كانت درجة إتقانها !!! *•~-.¸¸,.-~*أعزائي المحترمين هنا *•~-.¸¸,.-~* علينا أن نتوقع دائماً سقوط الأقنعة حتى لا نصابُ بخيبة الأمل عندما نراها تتساقط أمامنا فلاتخدعوا انفسكم واحذروا ان تخدعون وتــُخدعون.