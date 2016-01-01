علماء يخترعون "عباءة إخفاء"

الموضوع في 'منتدى العلوم والمعرفة' نشر بواسطة وردة فواحة, ‏28 ديسمبر 2016 على 18:11.

  1. وردة فواحة

    وردة فواحة :: عضو منتسِب ::

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    علماء يخترعون "عباءة إخفاء"

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    06 شباط 2011
    تمكن علماء وباحثون من ابتكار عباءة إخفاء باستخدام بلورات كربونات كالسيوم منشورية الشكل، وتقوم وظيفة أجهزة الإخفاء التى اخترعها العلماء على توجيه أشعة الضوء كاملةً بسلاسة وانتظام حول الأشياء حتى تتابع مسيرها فى مسارها الأصلى كما لو أن شيئاً لا يوجد. وبحسب صحيفة "الاتحاد" الإماراتية، فقد اخترع العلماء أول عباءة إخفاء قادرة على إخفاء الأشياء ثلاثية الأبعاد وجعلها غير مرئية فى الضوء وغير منظورة للعين البشرية، غير أن المنطقة التى تغطيها هذه العباءة صغيرة جداً ولا تتعدى 30 ميكرومتر (الميكرومتر الواحد يُعادل جزءاً من مليون من المتر)، أى ثلث حجم شعرة رأس الإنسان. وقد طور العلماء حالياً عباءةً قادرة على حجب الأشياء ثلاثية الأبعاد عن العين فى الضوء الأبيض العادى وأشعة الليزر الخضراء والحمراء. وعلى الرغم من أن المجال الذى تخفيه هذه العباءة لا يتعدى سنتيمترين، فإنها تُعتبر إنجازاً كبيراً لأن الأهم هو معرفة مبدأ الفكرة، أما صغر الحجم وكبره فيظل مسألة وقت لا أكثر. وهو ما يُصدقه الباحث شوانج زهانج، عالم فيزيائي فى جامعة بيرمينغهام فى إنجلترا وأحد مخترعى عباءة الإخفاء، بقوله "ليس هناك حد معين أو حجم أقصى للعباءة".
     
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    وردة فواحة, ‏28 ديسمبر 2016 على 18:11
    #1
  2. soumia hadj

    soumia hadj :: عضو فعّال ::

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    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    عندما قرأت العنوان تذكرت "هاري بوتر"
    شيء جميل ،والعلم اروع
    ما دام انهم توصلو الى اساس الحجب فلا معضلة في مقدار الحجم الذي يمكن حجبه
    معظم الاشياء بدت بسيطة ثم تطورت عدة مرات
    شكرا لك اختي على المشاركة
     
    soumia hadj, ‏30 ديسمبر 2016 على 00:27
    #2