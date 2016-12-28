تحدي تطبيق رقم 3 (صناعة دمية من الجوارب)

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

كيف حالكن اخواتي

بناء على طلب العضوات أعدت فتح موضوع التحدي لرفع المنافسة بين الأخوات

لمن لم يطلع على الموضوع

فكرة التطبيق

عبارة عن دمية من الجوارب

أخذت الفكرة من هادا الفيديو

تطبيقي

نحتاج لاوات جوارب خيط وأبرة.مقص للتزين دونتال وكل وحدة وذوقها لكم الحرية