تحدي تطبيق رقم 3 (صناعة دمية من الجوارب)

الموضوع في 'ركن حصريات المهارات اليدوية' نشر بواسطة بنقابي افتخر, ‏28 ديسمبر 2016 على 19:01.

  1. بنقابي افتخر

    بنقابي افتخر
    :: مشرفة ::
    ركن المهارات اليدوية
    ركن الديكور والعناية المنزلية

    تاريخ التسجيل:
    ‏11 ماي 2015
    المشاركات:
    3,956
    الإعجابات المتلقاة:
    9,987
    نقاط الجوائز:
    191
    السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
    كيف حالكن اخواتي
    بناء على طلب العضوات أعدت فتح موضوع التحدي لرفع المنافسة بين الأخوات
    لمن لم يطلع على الموضوع
    مسابقة* تحدي* احسن تطبيق للمهارات اليدوية 2016

    فكرة التطبيق
    عبارة عن دمية من الجوارب
    أخذت الفكرة من هادا الفيديو

    تطبيقي
    نحتاج لاوات جوارب خيط وأبرة.مقص للتزين دونتال وكل وحدة وذوقها لكم الحرية

    [​IMG]
    نقوم بصنع اليدين والانف

    [​IMG]

    والجسم ههه سمينة شوية دوك نتبعلها الريجيم هههه

    [​IMG]
    نقوم بالإلصاق الأجساء ثم بواسطة الخيط الأسود نقوم بتطريز الحاجب والعينين والفم
    [​IMG]

    هنا أضفت لها مأزر و شويا فاغاجو هههه
    [​IMG]

    [​IMG]

    واخيرا
    [​IMG]
    نتمنى مايكونش صعيب عليكن
    مع تحياتي وتمنياتي لكم بالتوفيق
    في امان الله
     

    الملفات المرفقة:

    بنقابي افتخر, ‏28 ديسمبر 2016 على 19:01
    #1