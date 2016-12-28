تحدي تطبيق رقم 3 (صناعة دمية من الجوارب)

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كيف حالكن اخواتي بناء على طلب العضوات أعدت فتح موضوع التحدي لرفع المنافسة بين الأخوات لمن لم يطلع على الموضوع مسابقة* تحدي* احسن تطبيق للمهارات اليدوية 2016 فكرة التطبيق عبارة عن دمية من الجوارب أخذت الفكرة من هادا الفيديو تطبيقي نحتاج لاوات جوارب خيط وأبرة.مقص للتزين دونتال وكل وحدة وذوقها لكم الحرية نقوم بصنع اليدين والانف والجسم ههه سمينة شوية دوك نتبعلها الريجيم هههه نقوم بالإلصاق الأجساء ثم بواسطة الخيط الأسود نقوم بتطريز الحاجب والعينين والفم هنا أضفت لها مأزر و شويا فاغاجو هههه واخيرا نتمنى مايكونش صعيب عليكن مع تحياتي وتمنياتي لكم بالتوفيق في امان الله