تحضير نص المسجد الجامع الكبير للسنة الرابعة متوسط

الفكرة العامة :

يعد مسجد الجامع الكبير بقسنطينة تحفة نادرة وذالك لبنائه على طراز عربي اسلامي اذا من واجبنا الحفاظ عليه للاجيال القادمة

المغزى

من بنى لله مسجدا بنى له الله بيت في الجنة

قال الله تعالى:

"يابني ادم خدو زينتكم عند كل مسجد"





التلخيص

جامع الامير عبد القادر بقسنطينة تحفة فريدة من نوعها يشهد على براعته المسلمين في الفن المعماري , تظافرت جهود الجزائريين والمصريين والمغاربة في تشييده وهو الان يلعب دورا كبيرا في نشر الاشعاع الديني والفكري والحضاري ببلادنا لذا يجب الحفاظ عليه وصيانته لانه يعتبر مفخرة لكل الجزائريين والمة العربية





التلخيص 2:

بنيت مرافق جامع الامير عبد القادر على النمط الاسلامي المغربي و ياتي هذا

المسجد الكبير الملحق بمباني الجامعة بقسنطينة كتحفة اسلامية نادرة فلقد

جاءت هندسته احدى ثمرات التعاون المشترك بين مهندسين مصريين و اخوانهم

الجزائريين بالاضافة الى مجموعة من الفنيين المغاربة الذين شاركوا في تنفيذ

زخارف المصلى الكبير و نقوشه .

يعد جامع الامير عبد القادر المسجد الرئيسيلمدينة قسنطينة حيث انه يتربع

على مساحة 9 هكتارات و يتسع نحو 15 الف مصلي و تبلغ مدة بنائه حوالي 23

عاما