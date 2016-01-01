تحت الظلام و تحت النجوم تحت السماء الظلماء و تحت النجوم وتحت بدر منير لا أعلم أأشاهد ثغره الباسم أم أني سأبكي يظهر كل ليلة مثل سابقتها يرى العالم كله لابد أنه يرى أناسا أحببتهم وأبعدتني عنهم المسافات لابد أنه يرى إخوانا تحيط بهم الويلات لابد أنه يرى أمهات على قبور أولادهن جالسات ولابد أنه يرى فتيات من هول الرعب والطغيان خائفات لابد أنه يرى شبابا يعيش أقسى وأقوى التحديات لابد أنه يعرف محمد نعم محمد محمد محمد محمد الطفل الشهيد الذي لم يعد لأمه عاد جميع رفقائه للبيت ولكن هو هو اغتالته يد صهيون كيف كان حال أمه وهل عندما كانت تعد له الفطور كانت تعلم أنه آخر فطور هل عندما قبلته أوعانقته كانت تعلم أنها آخر قبلة و آخر عناق وهل كانت تعلم عندما كان مولودا صغيرا أن يد صهيون ستغتاله ؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!! نعم أتذكر ذلك الشاب الذي قتلوه في حجر والده وجن والده في ذات اللحظة هؤلاء إخواني يابدر أعلم أنك تراهم أعلم أنك تراهم وخالقنا قبلك يراهم كل ليلة يابدر يزورني ذات التفكير ونفس المشاعر نفس الأحاسيس ونفس الدموع أعلم أني عندما أنام على ذلك الفراش الوثير هنالك الآلاف غيري يتوسدون الأرصفة والشوارع وأعلم أني عندما أنام وقد تناولت طعامي هنالك الكثير ممن ينامون و بطونهم خاوية وأعلم أني عندما أنام في ذلك البيت الدافئ هنالك الكثير ممن ينامون في البرد و العراء كل يوم أرفع يدي يالله فرج عنهم فإنهم عبادك ولاخالق لهم سواك أخبرني يابدر لماذا لماذا لماذا لا أستطيع الفهم حقا بل أفضل أن لا أفهم فالحقيقة المرة أمر من العلقم لم أفق من ذهولي إلا على صوت ابنتي ماما ....،،،،،،،،،