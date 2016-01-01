تحضير درس التنوع الحيوي في اللغة العربية

الموضوع في 'منتدى سنة رابعة متوسط' نشر بواسطة جيهان جوجو, ‏29 ديسمبر 2016 على 00:31.

  1. جيهان جوجو

    جيهان جوجو
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    منتدى المرحلة المتوسطة

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    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    اقدم لكم
    تحضير درس التنوع الحيوي
    العنوان: التنوع الحيوي
    المرجع : احمد الشربيني
    النمط : اخباري
    النوع : مقالة
    طبيعة النص : ادبي
    موضوعه : يتحدث النص عن نظرة بعض الناس الى انقراض الفراشات و بعض الحيوانات الاخرى بنظرة استهزاء و احتقار مسالة انقراضها
    العناصر الاساسية :
    1 سخرية بعض الناس من اخبار البيئة
    2 انقراص بعض الانواع من الحيوانات يؤثر سلبا على التنوع الحيوي
    3 لكل نوع من الكائنات الحية فائدة على علاج بعض الامراض
    4 نجاح بعض العلماء في الحيلولة دون انقاض بعض الحيوانات

    اتمنى لكم الاستفادة
    بالتوفيق والنجاح للجميع^^
     
    جيهان جوجو, ‏29 ديسمبر 2016 على 00:31
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