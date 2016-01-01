تحضير درس التنوع الحيوي في اللغة العربية

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العنوان: التنوع الحيوي

المرجع : احمد الشربيني

النمط : اخباري

النوع : مقالة

طبيعة النص : ادبي

موضوعه :

يتحدث النص عن نظرة بعض الناس الى انقراض الفراشات و بعض الحيوانات الاخرى بنظرة استهزاء و احتقار مسالة انقراضها

العناصر الاساسية :

1 سخرية بعض الناس من اخبار البيئة

2 انقراص بعض الانواع من الحيوانات يؤثر سلبا على التنوع الحيوي

3 لكل نوع من الكائنات الحية فائدة على علاج بعض الامراض

4 نجاح بعض العلماء في الحيلولة دون انقاض بعض الحيوانات