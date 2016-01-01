تحضير درس التنوع الحيوي في اللغة العربية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اقدم لكم تحضير درس التنوع الحيوي العنوان: التنوع الحيوي المرجع : احمد الشربيني النمط : اخباري النوع : مقالة طبيعة النص : ادبي موضوعه : يتحدث النص عن نظرة بعض الناس الى انقراض الفراشات و بعض الحيوانات الاخرى بنظرة استهزاء و احتقار مسالة انقراضها العناصر الاساسية : 1 سخرية بعض الناس من اخبار البيئة 2 انقراص بعض الانواع من الحيوانات يؤثر سلبا على التنوع الحيوي 3 لكل نوع من الكائنات الحية فائدة على علاج بعض الامراض 4 نجاح بعض العلماء في الحيلولة دون انقاض بعض الحيوانات اتمنى لكم الاستفادة بالتوفيق والنجاح للجميع^^