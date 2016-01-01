قصة مؤثرة لشاب مسلم

سلام عليكم قبل ان تقرؤا قصة يجب تاخذو عبرى منها الشاب الذى وجد عروسه حامل ليلة الزفاف لن تتخيلو ماذا فعل!!!! يروى شخص انه رأى عروسته حامل يوم زفافه فكانت صدمة كبيرة بالنسبة له ولكنه ستر عليها واخفاها عن اهله واهلها حتى لا يقوم بفضحها مثلما يفعل الكثير من الناس الذين يتعرضوا لنفس الموقف .Ꭿ فقد فعل ذلك واحتسب اجره عند الله ولكنه قرر عدم المساس بها ولا يعتبرها زوجتة وكان لا يعاملها ابدا ولا يجعلها تتقابل مع احد حتى لا يعلم احدا بانها حامل حتى اصبحت فى ايام الولادة ووضعت طفلها بعد ان احضر لها ممرضة لتقوم بتوليدها فى المنزل . واخذ الطفل فى وقت متأخر وكانت الساعة تقارب الثانية او الثالثة فجرا ووضعه امام باب المسجد وتركه وبعدها نزل لصلاة الفجر فى المسجد ليرى الناس يلتفون حول الطفل ويتحدثون فى امره فقال لهم انا سأتبنى هذا الطفل اذا سمحتم وساقوم بتربيته ورعايته واجرى عند الله فقال الجميع انهم موافقون على ذلك ودعوا له ان يعينه الله ويوفقة جزاء لما فعل مع الطفل وشهد الجميع على ذلك . وقام بأخذ الطفل إلى امه وشهد الجميع على ذلك بانه سيتبنى الطفل وأن هذه السيدة هى التى ستربيه وتعتنى به وبعدها احضر مأذون ليكتب له على زوجتة من جديد وقام بتربية الطفل الذى اصبح بعد ذلك له اخوات وكان هو من ضمنهم ولكن ليس هذا فقط ما قد حدث . فقد تحدث إليه أمام المسجد بعد ذلك وقال له اريد التحدث اليك فى امرا فأنا اراك فى منامى وانت من اهل الجنة على الرغم انك لا تختلف كثيرا عن الشباب الذى يصلى معنا فى المسجد . وربما تكون هناك حكمة من هذا فبالله عليك ان تروى إلي ماذا تعمل لتنال هذه المكانة من الجنة ❤ واقسم عليه كثيرا حتى روى له الشاب قصة الفتاة التى ستر عليها ولم يفضحها القصة التى لا يعرفها احد ابدا واقسم على الشيخ بأن لا يخبر احدا باسمه ولا اسم زوجتة . وطلب منه الشيخ قائلا له أنا سأرويها لكى يستفيد منها الأخرون ولك الأجر والثواب أيضاً ولكن لا اذكر اسمك وهذا وعد منى بذلك . الحكمة : فسبحان الله العظيم ❤ الذى يؤتى الحكمة لمن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء وهو على كل شئ قدير فالله سبحانه وتعالى هو من الهم هذا الشاب الحكمة والصبر والتصرف فى المصيبة التى مرت عليه وحول مصيبتة الى اجر عظيم من الله سبحانه وتعالى فقد ستر على الفتاة التى اخطأت فستره اللهيوم القيامة يوم لا ظل الا ظله .❤ ).________________________