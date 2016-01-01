|[ صفات الحمد والتشميت ]|

الموضوع في 'منتدى الفقـه والعقيدة الإسلامية' نشر بواسطة Ma$Ter, ‏29 ديسمبر 2016 على 07:23.

  1. Ma$Ter

    Ma$Ter
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    |[ صفات الحمد والتشميت ]|

    الصفة الأولى :

    ١ / عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :

    ((إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ. وَلْيَقُلْ لَهُ أَخُوهُ أَوْ صَاحِبُهُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ.

    فَإِذَا قَالَ لَهُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ. فَلْيَقُلْ يَهْدِيكُمُ اللَّهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ))

    رواه البخاري : «٦٢٢٤»


    الصفة الثانية :

    ٢ / عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي
    ـﷺـ قال :

    |[ إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله على كل حال ، وليقل أخوه أو صاحبه : يرحمك الله .

    ويقول هو : يهديكم الله ويصلح بالكم ]|

    [ صحيح سنن أبي داود : "٥٠٣٢" ، قال الشيخ الألباني ( صحيح ) ]

    الصفة الثالثة :

    ٣ / عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي
    ـﷺـ قال :

    |[ إذا عطس أحدكم فليقل : الحمد لله رب العالمين

    و ليقل له : يرحمك الله
    وليقل هو : يغفر الله لنا و لكم

    قال الشيخ الألباني : ( صحيح )
    انظر حديث رقم : "٦٨٦" في صحيح الجامع

    الصفة الرابعة :

    ٤ / عن رفاعة بن رافع قال : صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فعطست فقلت :
    (( الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى ))

    فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف فقال :
    |[ من المتكلم في الصلاة ؟ ]|

    فلم يتكلم أحد ، ثم قالها الثانية فلم يتكلم أحد ،
    ثم قالها الثالثة فقال رفاعة : أنا يا رسول الله .

    فقال النبي صلى الله عليه وسلم :
    |[ والذي نفسي بيده لقد ابتدرها بضعة وثلاثون ملكا أيهم يصعد بها ]| .

    رواه الترمذي ، وأبو داود والنسائي .
    [ مشكاة المصابيح "٩٩٢" ( الألباني : صحيح ) ]
     
    Ma$Ter, ‏29 ديسمبر 2016 على 07:23
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