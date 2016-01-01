|[ صفات الحمد والتشميت ]|



الصفة الأولى :



١ / عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :



((إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ. وَلْيَقُلْ لَهُ أَخُوهُ أَوْ صَاحِبُهُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ.



فَإِذَا قَالَ لَهُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ. فَلْيَقُلْ يَهْدِيكُمُ اللَّهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ))



رواه البخاري : «٦٢٢٤»





الصفة الثانية :



٢ / عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي

ـﷺـ قال :



|[ إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله على كل حال ، وليقل أخوه أو صاحبه : يرحمك الله .



ويقول هو : يهديكم الله ويصلح بالكم ]|



[ صحيح سنن أبي داود : "٥٠٣٢" ، قال الشيخ الألباني ( صحيح ) ]



الصفة الثالثة :



٣ / عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي

ـﷺـ قال :



|[ إذا عطس أحدكم فليقل : الحمد لله رب العالمين



و ليقل له : يرحمك الله

وليقل هو : يغفر الله لنا و لكم



قال الشيخ الألباني : ( صحيح )

انظر حديث رقم : "٦٨٦" في صحيح الجامع



الصفة الرابعة :



٤ / عن رفاعة بن رافع قال : صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فعطست فقلت :

(( الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى ))



فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف فقال :

|[ من المتكلم في الصلاة ؟ ]|



فلم يتكلم أحد ، ثم قالها الثانية فلم يتكلم أحد ،

ثم قالها الثالثة فقال رفاعة : أنا يا رسول الله .



فقال النبي صلى الله عليه وسلم :

|[ والذي نفسي بيده لقد ابتدرها بضعة وثلاثون ملكا أيهم يصعد بها ]| .



رواه الترمذي ، وأبو داود والنسائي .

[ مشكاة المصابيح "٩٩٢" ( الألباني : صحيح ) ]