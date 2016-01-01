|[ صفات الحمد والتشميت ]| الصفة الأولى : ١ / عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ((إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ. وَلْيَقُلْ لَهُ أَخُوهُ أَوْ صَاحِبُهُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ. فَإِذَا قَالَ لَهُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ. فَلْيَقُلْ يَهْدِيكُمُ اللَّهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ)) رواه البخاري : «٦٢٢٤» الصفة الثانية : ٢ / عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ـﷺـ قال : |[ إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله على كل حال ، وليقل أخوه أو صاحبه : يرحمك الله . ويقول هو : يهديكم الله ويصلح بالكم ]| [ صحيح سنن أبي داود : "٥٠٣٢" ، قال الشيخ الألباني ( صحيح ) ] الصفة الثالثة : ٣ / عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي ـﷺـ قال : |[ إذا عطس أحدكم فليقل : الحمد لله رب العالمين و ليقل له : يرحمك الله وليقل هو : يغفر الله لنا و لكم قال الشيخ الألباني : ( صحيح ) انظر حديث رقم : "٦٨٦" في صحيح الجامع الصفة الرابعة : ٤ / عن رفاعة بن رافع قال : صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فعطست فقلت : (( الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى )) فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف فقال : |[ من المتكلم في الصلاة ؟ ]| فلم يتكلم أحد ، ثم قالها الثانية فلم يتكلم أحد ، ثم قالها الثالثة فقال رفاعة : أنا يا رسول الله . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : |[ والذي نفسي بيده لقد ابتدرها بضعة وثلاثون ملكا أيهم يصعد بها ]| . رواه الترمذي ، وأبو داود والنسائي . [ مشكاة المصابيح "٩٩٢" ( الألباني : صحيح ) ]