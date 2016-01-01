أول صور مُسربة لهاتف إل جي جي 6

الموضوع في 'منتدى أخبار التقنية والتكنولوجيا' نشر بواسطة NOUREDDINE 31, ‏29 ديسمبر 2016 على 09:56.

  1. NOUREDDINE 31

    NOUREDDINE 31
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    ظهرت بعض الشائعات الجديدة لتشير إلى أن هاتف إل جي جي 6 لن يحصل على تغييرات جذرية كسابقه جي 5، ومؤخرًا ظهرت أولى الصور المُسربة للهاتف المنتظر.​
    يمكنكم من خلال اطّلاعكم على الصور ملاحظة أن الهاتف قادم بهيكلٍ معدني، كما أنه لن يحصل على تصميم نمطي، أي لن يحتوي إل جي جي 6 على وحدات منفصلة.

    تكشف الصور أيضًا عن اثنين من الكاميرات الخلفية مع فلاش، وأسفل منها ماسح البصمة. أمَّا من الأمام فهناك كاميرا أمامية وسماعة المكالمات
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    يوجد في الجزء العلوي من الهاتف ميكرفون ومنفذ لسماعة الأذن، بينما من الجزء السفلي هناك منفذ من نوع USB-C، بالإضافة إلى ميكروفون وسماعة. كما تشير الشائعات إلى قدوم ميزة الشحن فائق السرعة للهاتف، بحيث يسمح بشحن ما يصل إلى نصف عمر البطارية خلال نصف ساعة.

    ومن المتوقع أن يحتوي إل جي جي 6 على شاشة 5.3 بوصة، ومعالج كوالكوم سناب دراجون 835، مع ذاكرة وصول عشوائي 6 جيجا بايت. يُفتَرَض أن يتم إطلاق الهاتف في المؤتمر العالمي للجوال 2017.
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    المصدر: Android Central

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    NOUREDDINE 31, ‏29 ديسمبر 2016 على 09:56
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