أول صور مُسربة لهاتف إل جي جي 6

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ظهرت بعض الشائعات الجديدة لتشير إلى أن هاتف إل جي جي 6 لن يحصل على تغييرات جذرية كسابقه جي 5، ومؤخرًا ظهرت أولى الصور المُسربة للهاتف المنتظر.​

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