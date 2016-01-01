لانشر FastKey أصبح متاحًا الآن على متجر قوقل بلاي

قبل نحو أسبوع تناولنا أحد تطبيقات اللانشر وهو تطبيق FastKey وقد ذكرنا في السياق أن التطبيق سيتم طرحه قريبًا على متجر قوقل بلاي، وهاهو الآن تم إتاحته رسميًا لجموع المستخدمين، وعلى الرغم من وجود مئات التطبيقات من هذا النوع، إلى ان هذا التطبيق تميّز عن غيره، حيث هو الأفضل للمستخدم الذي يتصفّح عشرات التطبيقات بشكل يومي، وذلك من خلال لوحة المفاتيح الإفتراضية على واجهة التطبيق الرئيسية. حيث بفضل هذه اللوحة يُمكِن فقط للمستخدم كتابة أول حرف للشيء المراد الذهاب إليه، فمثلًا عند كتابة حرف “ف” ستظهر جميع التطبيقات وجهات الإتصال التي تبدأ بهذا الحرف، ومع إستمرار إستخدام التطبيق فهو يتعلم منك ليضع لك بالمقدمة ما كنت تبحث عنه، وبذلك يعتبر أفضل التطبيقات من حيث إمكانية الوصول السريع لما يرغبه المستخدم في تصفّحهه. فيما يخص مزايا التخصيص فهي محدودة فقط يمكن للمستخدم تخصيص مساحة الشاشة الرئيسية وحجم أيقونات التطبيقات وكذلك حجم لوحة المفاتيح الإفتراضية، وتخصيص بعض التمريرات إلى أن هذا لا يؤخذ على التطبيق طالما أنّه يُركّز على الوصول السريع لأي شيء على هاتفك، وأمر التخصيص متروك لفريق عمل التطبيق مٌستقبلًا وعبر طلبات المستخدمين. أخيرًا لانشر FastKey متاح بشكل مجاني وكامل من على متجر قوقل بلاي، يمكنك تجربته بتحميله من هنا، وهو يدعم اندرويد 4.1 فأحدث