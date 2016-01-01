بيبي يرفض أموال الصين من أجل ريال مدريد

الموضوع في 'الدوري المحلي الأسباني - LA LIGA' نشر بواسطة NOUREDDINE 31, ‏29 ديسمبر 2016 على 10:11.

  1. NOUREDDINE 31

    NOUREDDINE 31
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    كشفت تقارير صحفية، مساء اليوم الأربعاء، عن قرار المدافع البرتغالي بيبي، حول مستقبله مع نادي ريال مدريد الإسباني، إذ ينتهي عقد اللاعب بنهاية الموسم الحالي.

    وقالت صحيفة ABC، أن المدافع البرتغالي قرر تأجيل كل شيء بخصوص مستقبله حتى نهاية الموسم ونهاية آخر يوم في عقده مع ريال مدريد.

    وأشارت إلى أن بيبي سيرفض كل العروض المقدمة له خاصة من الدوري الصيني في الوقت الحالي، وسينتظر قرار ريال مدريد معه حتى آخر دقيقة في عقده مع الفريق.

    ويرغب اللاعب البرتغالي بأن يقوم ريال مدريد بالتجديد له لمدة موسمين، بينما قدم النادي الملكي عرضًا للاعب لمدة موسم واحد فقط.

    وكانت تقارير قد أكدت أن مدرب الفريق الملكي السابق مانويل بليجريني، مدرب نادي هيبي فورتون الصيني قدم عرضًا للاعب، لكن بيبي لا يفكر في المال ويشعر بالسعادة رفقة عائلته في العاصة الإسبانية مدريد.

    يذكر أن المدافع بيبي انضم لنادي ريال مدريد في صيف عام 2007 قادمًا من نادي بورتو البرتغالي بقيمة 30 مليون يورو.

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    NOUREDDINE 31, ‏29 ديسمبر 2016 على 10:11
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