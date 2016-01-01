تحضير نص هجرة الأدمغة للسنة الرابعة متوسط

الفكـــرة العامة:

هجرة الأدمغة و الآثار السلبية التي تنعكس على دول المهاجرين فيما تشهد الدول المستقبلة لهم تطورا و تقدمًا عظيمًأ



معنى هجرة الادمغة :





تعتبر ظاهرة هجرة الكفاءات العلمية تتميز بالتدفق في اتجاه البلدان الاكثر تقدما





اسبابها:

-عدم توفير الاقتصاد الوطني للبحث والتطوير

-عجز المجتمع العربي عن استيعاب الطاقات الابداعية

-بطء التطور في التعليم الجامعي

-نقص الدخل والاهتمام

-التسهيلات التربوية والتعليمية والاجور العالية في الدول المتقدمة



التلخيص:

هجرة العقول العربية الى الخارج تمثل مشكلا مؤرقا بسبب فقدان الكثير من الموارد البشرية الهامة و اصحاب الكفاءات التي تساعد على النهوض بالمجتمع والذود به

اسبابها عديدة كانخفاض مستوى الدخل في البلدان النامية على نظيرتها في البلدان المتطورة والجامعات في الدول المتقدمة تقوم بتقديم منح لطلبة الدراسات العليا وسوء الاوضاع السياسية في البدان العربية وعجز الحكومات على خلق مناخ مناسب للنشاط العلمي بالاضافة الى عدم تشجيع البحث والتطوير

اما في الجانب الثاني فنلاحظ ان الدول الغربية تقدم اغراءات كبيرة لجلب واستقطاب هذه العقول والكفاءات البشرية

للحد من هذه الظاهرة يجب تكثيف رعاية الطلبة ماديا ومعنويا وتوفير البيئة الملائمة للبحث ودعم مراكز البحث وتطويرها كما يجب تشجيع الانفتاح على الخارج والاستفادة من عصر العولمة

فلو وجد الشباب العرب في وطنهم ما سيعتقدون انهم سيجدونه في الخارج لما فكروا اصلا بالهجرة .فلذلك على الدول ان تظافر جهودها بدلا من البقاء على الاطلال ولومها والمشي في ركب الحضارة والتقدم ​