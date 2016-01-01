تحضير نص حديقة للسنة الرابعة متوسط

الموضوع في 'منتدى سنة رابعة متوسط' نشر بواسطة NOUREDDINE 31, ‏29 ديسمبر 2016 على 10:51.

  1. NOUREDDINE 31

    NOUREDDINE 31
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    تعريف الكاتب :

    أحمد حسن الزيات(1885 - 1968) من كبار رجال النهضة الثقافية في مصر والعالم العربي، ومؤسس مجلة الرسالة. اختير عضوا في المجامع اللغوية في القاهرة، ودمشق، وبغداد، وحاز على الجائزة التقديرية في الأدب عام 1962 م في مصر. من آثاره : تاريخ الأدب العربي ، دفاع عن البلاغة ، وحي الرسالة، وجمع فيه مقالاته وأبحاثه في مجلة الرسالة.وله أعمال مترجمة من الفرنسية:آلام فرتر، لجوته. رواية روفائيل للأديب الفرنسي لامرتين.

    الفكرة العامة :
    سحر منظر الحديقة جعل الكاتب يتعلق بهاأيما تعلق ويصفها بأحسن الصفات

    الافكار الاساسية:
    3- حرص الكاتب على زيارة الحديقة
    2- وصف الكاتب لجمال الحديقة
    1- الكاتب يصور مشاهد تمتعه

    المغزى العام:
    ضرورة المحافظة على الحدائق والمساحات الخضراء لأنها متنفس للجميع وصور معبرة عن التحضر

    البناء الفني :
    التشبيه التمثيلي: حرص العابد المتحنث على أداء صلاته، استخرج عبارة اخرى : تتنفس بالفاغية تنفس الطفل الحالم
    ـ الإستعارة المكنية: أخذت ترشق* تتنفس بالفاغية
    ـ الكناية عن موصوف : بنات الهديل ( الحمام)
    ـ الجناس الناقص: تارة بين مماشيها وتارة بين حواشيها
    ـ الطباق الموجب: يجلسات في الشرفة أو يمشيان في الحديقة
    ـ السجع : زهرتين من زهورها أو عصفورين من طيورها* ملء رئتي ومجامع عيني* اقف عند كل شجرة وأحيي كل زهرة
     
    NOUREDDINE 31, ‏29 ديسمبر 2016 على 10:51
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