تحضير نص حديقة للسنة الرابعة متوسط

تعريف الكاتب :



أحمد حسن الزيات(1885 - 1968) من كبار رجال النهضة الثقافية في مصر والعالم العربي، ومؤسس مجلة الرسالة. اختير عضوا في المجامع اللغوية في القاهرة، ودمشق، وبغداد، وحاز على الجائزة التقديرية في الأدب عام 1962 م في مصر. من آثاره : تاريخ الأدب العربي ، دفاع عن البلاغة ، وحي الرسالة، وجمع فيه مقالاته وأبحاثه في مجلة الرسالة.وله أعمال مترجمة من الفرنسية:آلام فرتر، لجوته. رواية روفائيل للأديب الفرنسي لامرتين.



الفكرة العامة :

سحر منظر الحديقة جعل الكاتب يتعلق بهاأيما تعلق ويصفها بأحسن الصفات



الافكار الاساسية:

3- حرص الكاتب على زيارة الحديقة

2- وصف الكاتب لجمال الحديقة

1- الكاتب يصور مشاهد تمتعه



المغزى العام:

ضرورة المحافظة على الحدائق والمساحات الخضراء لأنها متنفس للجميع وصور معبرة عن التحضر



البناء الفني :

التشبيه التمثيلي: حرص العابد المتحنث على أداء صلاته، استخرج عبارة اخرى : تتنفس بالفاغية تنفس الطفل الحالم

ـ الإستعارة المكنية: أخذت ترشق* تتنفس بالفاغية

ـ الكناية عن موصوف : بنات الهديل ( الحمام)

ـ الجناس الناقص: تارة بين مماشيها وتارة بين حواشيها

ـ الطباق الموجب: يجلسات في الشرفة أو يمشيان في الحديقة

ـ السجع : زهرتين من زهورها أو عصفورين من طيورها* ملء رئتي ومجامع عيني* اقف عند كل شجرة وأحيي كل زهرة

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