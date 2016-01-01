تحضير نص حديقة للسنة الرابعة متوسط

تعريف الكاتب : أحمد حسن الزيات(1885 - 1968) من كبار رجال النهضة الثقافية في مصر والعالم العربي، ومؤسس مجلة الرسالة. اختير عضوا في المجامع اللغوية في القاهرة، ودمشق، وبغداد، وحاز على الجائزة التقديرية في الأدب عام 1962 م في مصر. من آثاره : تاريخ الأدب العربي ، دفاع عن البلاغة ، وحي الرسالة، وجمع فيه مقالاته وأبحاثه في مجلة الرسالة.وله أعمال مترجمة من الفرنسية:آلام فرتر، لجوته. رواية روفائيل للأديب الفرنسي لامرتين. الفكرة العامة : سحر منظر الحديقة جعل الكاتب يتعلق بهاأيما تعلق ويصفها بأحسن الصفات الافكار الاساسية: 3- حرص الكاتب على زيارة الحديقة 2- وصف الكاتب لجمال الحديقة 1- الكاتب يصور مشاهد تمتعه المغزى العام: ضرورة المحافظة على الحدائق والمساحات الخضراء لأنها متنفس للجميع وصور معبرة عن التحضر البناء الفني : التشبيه التمثيلي: حرص العابد المتحنث على أداء صلاته، استخرج عبارة اخرى : تتنفس بالفاغية تنفس الطفل الحالم ـ الإستعارة المكنية: أخذت ترشق* تتنفس بالفاغية ـ الكناية عن موصوف : بنات الهديل ( الحمام) ـ الجناس الناقص: تارة بين مماشيها وتارة بين حواشيها ـ الطباق الموجب: يجلسات في الشرفة أو يمشيان في الحديقة ـ السجع : زهرتين من زهورها أو عصفورين من طيورها* ملء رئتي ومجامع عيني* اقف عند كل شجرة وأحيي كل زهرة