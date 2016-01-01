تحضير نص كلاب يساوي وزنها ذهبا للسنة الرابعة متوسط

البطاقة الفنية: العنوان: كلاب يساوي وزنها ذهبا المرجع : الكاتب عبد المحسن صالح ( بتصرف ) نوع النص: مقالة طبيعة النص: أدبية ( نثر اجتماعي ) نمط النص : إخباري الفكرة العامة: يتحدث الكاتب عن الكلاب : أنواعها والخدمات الجليلة التي تقدمها للإنسان ويدعو بطريقة غير مباشرة إلى الرفق بها . الأفكار الأساسية: 1- بيان الكاتب دور الكلب في خدمة صاحبه . 2- بيان الكاتب صفات الوفاء والإخلاص والأمانة لدى الكلب . 3- بيان الكاتب دور الإنسان في إيجاد أنواع من الكلاب لكل نوع مهامه . 4- بيان الكاتب بعض الخدمات التي تقدمها الكلاب للناس . المغزى: الكلب حيوان ضروري في حياة الإنسان وهو ومفيد له يجب عليه الرفق به.