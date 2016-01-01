تحضير نص كلاب يساوي وزنها ذهبا للسنة الرابعة متوسط

الموضوع في 'منتدى سنة رابعة متوسط' نشر بواسطة NOUREDDINE 31, ‏29 ديسمبر 2016 على 10:56.

  1. NOUREDDINE 31

    NOUREDDINE 31
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    قسم التقنية والحاسب الآلي

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    البطاقة الفنية:
    العنوان: كلاب يساوي وزنها ذهبا
    المرجع : الكاتب عبد المحسن صالح ( بتصرف )
    نوع النص: مقالة
    طبيعة النص: أدبية ( نثر اجتماعي )
    نمط النص : إخباري

    الفكرة العامة:
    يتحدث الكاتب عن الكلاب : أنواعها والخدمات الجليلة التي تقدمها للإنسان ويدعو بطريقة غير مباشرة إلى الرفق بها .

    الأفكار الأساسية:
    1- بيان الكاتب دور الكلب في خدمة صاحبه .
    2- بيان الكاتب صفات الوفاء والإخلاص والأمانة لدى الكلب .
    3- بيان الكاتب دور الإنسان في إيجاد أنواع من الكلاب لكل نوع مهامه .
    4- بيان الكاتب بعض الخدمات التي تقدمها الكلاب للناس .

    المغزى:
    الكلب حيوان ضروري في حياة الإنسان وهو ومفيد له يجب عليه الرفق به.
     
    NOUREDDINE 31, ‏29 ديسمبر 2016 على 10:56
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