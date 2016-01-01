تحضير نص كلاب يساوي وزنها ذهبا للسنة الرابعة متوسط

البطاقة الفنية:

العنوان: كلاب يساوي وزنها ذهبا

المرجع : الكاتب عبد المحسن صالح ( بتصرف )

نوع النص: مقالة

طبيعة النص: أدبية ( نثر اجتماعي )

نمط النص : إخباري



الفكرة العامة:

يتحدث الكاتب عن الكلاب : أنواعها والخدمات الجليلة التي تقدمها للإنسان ويدعو بطريقة غير مباشرة إلى الرفق بها .



الأفكار الأساسية:

1- بيان الكاتب دور الكلب في خدمة صاحبه .

2- بيان الكاتب صفات الوفاء والإخلاص والأمانة لدى الكلب .

3- بيان الكاتب دور الإنسان في إيجاد أنواع من الكلاب لكل نوع مهامه .

4- بيان الكاتب بعض الخدمات التي تقدمها الكلاب للناس .



المغزى:

الكلب حيوان ضروري في حياة الإنسان وهو ومفيد له يجب عليه الرفق به. ​