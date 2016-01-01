تحضير جمعيات في مواجهة الكوارث للسنة الرابعة متوسط

الافكار الاساسية:

1- الكوارث اليوم أكثر تواتر وأشد عنفا

2- الصليب الأحمر و الهلال الأحمر جمعيات مساعدة للمتضررين

3-الصحافيون يبذلون قصارى جهدهم لنقل الأخبار بمصداقية في جميع أنحاء العالم



المغزى:

الكوارث بشتى أنواعها لايمكن لأي بلد أن يواجهها لوحده فلابد من مساعدة خارجية أو محلية تقدمها جمعيات مختلفة أبرزها الهلال الأحمر و الصليب الأحمر



تلخيص النص :

لعب الصليب الأحمر والهلال الأحمر دورا في مساعدة البلدان الفقيرة التي تتعرض للكوارث والأزمات بتقديم المساعدات الإنسانية للضحايا وتنظيم برامج صحية واجتماعية وإسعاف المتضررين من الحرب . الصحافيون شهود لهم دورهم في تغطية الأحداث وإعلام المسؤولين والرأي العام بها, وكثيرمنهم كان شهيد أداء الواجب . ​