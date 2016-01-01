تحضير جمعيات في مواجهة الكوارث للسنة الرابعة متوسط

الموضوع في 'منتدى سنة رابعة متوسط' نشر بواسطة NOUREDDINE 31, ‏29 ديسمبر 2016 على 11:08.

  1. NOUREDDINE 31

    NOUREDDINE 31
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    الافكار الاساسية:
    1- الكوارث اليوم أكثر تواتر وأشد عنفا
    2- الصليب الأحمر و الهلال الأحمر جمعيات مساعدة للمتضررين
    3-الصحافيون يبذلون قصارى جهدهم لنقل الأخبار بمصداقية في جميع أنحاء العالم

    المغزى:
    الكوارث بشتى أنواعها لايمكن لأي بلد أن يواجهها لوحده فلابد من مساعدة خارجية أو محلية تقدمها جمعيات مختلفة أبرزها الهلال الأحمر و الصليب الأحمر

    تلخيص النص :
    لعب الصليب الأحمر والهلال الأحمر دورا في مساعدة البلدان الفقيرة التي تتعرض للكوارث والأزمات بتقديم المساعدات الإنسانية للضحايا وتنظيم برامج صحية واجتماعية وإسعاف المتضررين من الحرب . الصحافيون شهود لهم دورهم في تغطية الأحداث وإعلام المسؤولين والرأي العام بها, وكثيرمنهم كان شهيد أداء الواجب .
     
    NOUREDDINE 31, ‏29 ديسمبر 2016 على 11:08
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