تحضير نص المدنية الحديثة في اللغة العربية للسنة الرابعة متوسط

الفكرة العامة:

اثار و مخلفات المدنية الحديثة على المجتمع





الأفكار الأساسية:

1-الوجه الحسن للمدنية الحديثة.

2-المظاهر السلبية للمدنية الحديثة.

3-صلاح الامة مرهون بالعلم و الاخلاق.



المغزى النص:

-العلم لا يكفي وحده بل يجب ان يتوج بالخلق الحسن لكي يأدي ادور المطلوب منه



البناء الفني:

النص ادبي نثري جاء على نمط الوصف للمدنية الحديثة و باسلوب خبري.

يحتوي النص على تعابير زادته قوة و جمالا و وضوحا . ومن بين هذة التعابير:

-غزى العلم جميع نواحي الحياة .

-هذا هو الوجه الحسن لمدينة الحديثة و الجانب اللامع منها.

-زادت المشاكل تعقيدا و التواءا.

من المحسنات البديعية الواردة غي النص:الطباق:

صغيرها=|=كبيرها

جسيمها =|= تافهها………..

كما ورد في النص بعض الاساليب الانشائية:الاستفهام :هل قضى هذا التقدم على مشاكل عديدة …؟غرضه النفي ​