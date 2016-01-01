تحضير نص المدنية الحديثة في اللغة العربية للسنة الرابعة متوسط

الموضوع في 'منتدى سنة رابعة متوسط' نشر بواسطة NOUREDDINE 31, ‏29 ديسمبر 2016 على 11:13.

  1. NOUREDDINE 31

    NOUREDDINE 31
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    الفكرة العامة:
    اثار و مخلفات المدنية الحديثة على المجتمع


    الأفكار الأساسية:
    1-الوجه الحسن للمدنية الحديثة.
    2-المظاهر السلبية للمدنية الحديثة.
    3-صلاح الامة مرهون بالعلم و الاخلاق.

    المغزى النص:
    -العلم لا يكفي وحده بل يجب ان يتوج بالخلق الحسن لكي يأدي ادور المطلوب منه

    البناء الفني:
    النص ادبي نثري جاء على نمط الوصف للمدنية الحديثة و باسلوب خبري.
    يحتوي النص على تعابير زادته قوة و جمالا و وضوحا . ومن بين هذة التعابير:
    -غزى العلم جميع نواحي الحياة .
    -هذا هو الوجه الحسن لمدينة الحديثة و الجانب اللامع منها.
    -زادت المشاكل تعقيدا و التواءا.
    من المحسنات البديعية الواردة غي النص:الطباق:
    صغيرها=|=كبيرها
    جسيمها =|= تافهها………..
    كما ورد في النص بعض الاساليب الانشائية:الاستفهام :هل قضى هذا التقدم على مشاكل عديدة …؟غرضه النفي
     
    NOUREDDINE 31, ‏29 ديسمبر 2016 على 11:13
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