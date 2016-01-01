تحضير نص المدنية الحديثة في اللغة العربية للسنة الرابعة متوسط

الفكرة العامة: اثار و مخلفات المدنية الحديثة على المجتمع الأفكار الأساسية: 1-الوجه الحسن للمدنية الحديثة. 2-المظاهر السلبية للمدنية الحديثة. 3-صلاح الامة مرهون بالعلم و الاخلاق. المغزى النص: -العلم لا يكفي وحده بل يجب ان يتوج بالخلق الحسن لكي يأدي ادور المطلوب منه البناء الفني: النص ادبي نثري جاء على نمط الوصف للمدنية الحديثة و باسلوب خبري. يحتوي النص على تعابير زادته قوة و جمالا و وضوحا . ومن بين هذة التعابير: -غزى العلم جميع نواحي الحياة . -هذا هو الوجه الحسن لمدينة الحديثة و الجانب اللامع منها. -زادت المشاكل تعقيدا و التواءا. من المحسنات البديعية الواردة غي النص:الطباق: صغيرها=|=كبيرها جسيمها =|= تافهها……….. كما ورد في النص بعض الاساليب الانشائية:الاستفهام :هل قضى هذا التقدم على مشاكل عديدة …؟غرضه النفي