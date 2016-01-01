تحضير نص الناشئ الصغير للسنة الرابعة متوسط

الموضوع في 'منتدى سنة رابعة متوسط' نشر بواسطة NOUREDDINE 31, ‏29 ديسمبر 2016 على 11:18.

  1. NOUREDDINE 31

    NOUREDDINE 31
    :: مرشح للإشراف ::
    منتدى المرحلة المتوسطة
    قسم التقنية والحاسب الآلي

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    التعريف بالكاتب:
    مصطفى المنفلوطي اديب مصري معاصر ولد بمنفلوط سنة 1877و تعلم في الازهر الشريف يمتاز اسلوبه بالسلامة و الاشراف و له عدة اثار منها :النظرات و العبارات .في سبيل التاج. الفضيلة .ماجدولين… توفي ينة 1924.

    الفكرة العامة:
    المنهاج التربوي الذي اختاره الاب لابنه حتى يصل الى السعادة.

    المغزى العام:
    وجوب التحلي بالقناعة لانها راس الغنا و اصل الصواب.
    المرئ بعلمه و عمله وليس بمظهره و ماله.

    استثمار المطالعة:
    الخصال النبيلة التي اراد الكاتب ان ينشأ عليها ابنه:
    1-الاعتماد على نفسه لتحصيل رزقه و تكوين حياته.
    2-العزوف عن شهوات الدنيا و الترفع عن الزذائل و الدنايا.
    3-الاتصاف بالرجولة التى لا سبيل اليها الا من ناحية العمل.
    4-المياهمة في بناء المجتمع و الاخذ من تجارب الحياة حتى تيتقيم شؤونه الحياتية.
    5-التزود بالعلم و الاداب لانها خير بالف مرة من ثروة الذهب و الفضة.

    تلخيص النص:
    حب الكاتب لولده لا يمكنه من تركه غنيا كما لم يأسف على دلك ,و قد اظهر رغبته في نشأة ابنه معتمدا على نفسه و أحب ان ينشأ ابنه عاملا من أجل تحصيل قوت يومه لا لتنمية ثروته , كدلك رغب في ان يكون ابنه ممن يخوضون تجارب الحياة و يستفيدون من أخطائهم حتى تستقيم لهم شؤون الحياة.و قد خاف على ابنه من الغنى اكثر من خوفه عليه من القرو تخوف من استحالة نفس ولده الى مادية و نبدها لكنوز العلم و المعرفة و الادب و الاخلاق
     
    NOUREDDINE 31, ‏29 ديسمبر 2016 على 11:18
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