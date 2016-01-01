تحضير نص الناشئ الصغير للسنة الرابعة متوسط

التعريف بالكاتب:

مصطفى المنفلوطي اديب مصري معاصر ولد بمنفلوط سنة 1877و تعلم في الازهر الشريف يمتاز اسلوبه بالسلامة و الاشراف و له عدة اثار منها :النظرات و العبارات .في سبيل التاج. الفضيلة .ماجدولين… توفي ينة 1924.



الفكرة العامة:

المنهاج التربوي الذي اختاره الاب لابنه حتى يصل الى السعادة.

​

المغزى العام:

وجوب التحلي بالقناعة لانها راس الغنا و اصل الصواب.

المرئ بعلمه و عمله وليس بمظهره و ماله.

​

استثمار المطالعة:

الخصال النبيلة التي اراد الكاتب ان ينشأ عليها ابنه:

1-الاعتماد على نفسه لتحصيل رزقه و تكوين حياته.

2-العزوف عن شهوات الدنيا و الترفع عن الزذائل و الدنايا.

3-الاتصاف بالرجولة التى لا سبيل اليها الا من ناحية العمل.

4-المياهمة في بناء المجتمع و الاخذ من تجارب الحياة حتى تيتقيم شؤونه الحياتية.

5-التزود بالعلم و الاداب لانها خير بالف مرة من ثروة الذهب و الفضة.

​