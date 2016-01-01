تحضير نص الناشئ الصغير للسنة الرابعة متوسط

التعريف بالكاتب: مصطفى المنفلوطي اديب مصري معاصر ولد بمنفلوط سنة 1877و تعلم في الازهر الشريف يمتاز اسلوبه بالسلامة و الاشراف و له عدة اثار منها :النظرات و العبارات .في سبيل التاج. الفضيلة .ماجدولين… توفي ينة 1924. الفكرة العامة: المنهاج التربوي الذي اختاره الاب لابنه حتى يصل الى السعادة. المغزى العام: وجوب التحلي بالقناعة لانها راس الغنا و اصل الصواب. المرئ بعلمه و عمله وليس بمظهره و ماله. استثمار المطالعة: الخصال النبيلة التي اراد الكاتب ان ينشأ عليها ابنه: 1-الاعتماد على نفسه لتحصيل رزقه و تكوين حياته. 2-العزوف عن شهوات الدنيا و الترفع عن الزذائل و الدنايا. 3-الاتصاف بالرجولة التى لا سبيل اليها الا من ناحية العمل. 4-المياهمة في بناء المجتمع و الاخذ من تجارب الحياة حتى تيتقيم شؤونه الحياتية. 5-التزود بالعلم و الاداب لانها خير بالف مرة من ثروة الذهب و الفضة. تلخيص النص: حب الكاتب لولده لا يمكنه من تركه غنيا كما لم يأسف على دلك ,و قد اظهر رغبته في نشأة ابنه معتمدا على نفسه و أحب ان ينشأ ابنه عاملا من أجل تحصيل قوت يومه لا لتنمية ثروته , كدلك رغب في ان يكون ابنه ممن يخوضون تجارب الحياة و يستفيدون من أخطائهم حتى تستقيم لهم شؤون الحياة.و قد خاف على ابنه من الغنى اكثر من خوفه عليه من القرو تخوف من استحالة نفس ولده الى مادية و نبدها لكنوز العلم و المعرفة و الادب و الاخلاق