فصل الزكام

السلام عليكم

صحيح ..هذا هو موسم الزكام ...او ما يعرف عندنا بال*هوا*

بالنسبة لي

اسباب الاصابة بالرشاح هي اساسا التغير المفاجئ للحرارة ..كالمكوث في مكان دافئ لمدة معينة ثم الخروج مباشرة الى مكان بارد دون ملابس دافئة

او كما ذكرت ..ممارسة الرياضة و عدم راتداء المعطف بعد الانتهاء من التمارين ...

كما يمكن ان تنقل العدوى من شخص مريض الى اخر ...و يكون ذلك بالاحتكاك او المكوث في مكان واحد مع المصاب دون تهوئة ...و غيرها من الاسباب و الطرق

.....

الوقاية خير من العلاج ....كلام فقط ....لا يطبق الا جزء منه عندنا

و

السلام عليكم ​