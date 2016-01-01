فصل الزكام

الموضوع في 'مجتمع اللمة العام' نشر بواسطة bleu roi, ‏29 ديسمبر 2016 على 12:09.

  1. bleu roi

    bleu roi :: عضو مُتميز ::

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    في هذا الوقت من فصل الشتاء يتغير الطقس ويصبح بارد فيؤثر ذلك على جسم الإنسان

    حيث تصاب الأكثرية من الناس بالزكام الشديد و الحمى وذلك لأسباب منها تغيير الملابس

    بين الخريفية والشتوية مما يؤثر بشكل مباشر أما السبب الآخر وهو نوعية الأكل الذي نتناوله

    فيعتبر غير غذاء طبيعي وغير صحي وفي بعض الأحيان يكون المرض بسبب تغيير المكان من

    جو رطب إلى بارد خصوصا عندما تستحم ثم تخرج إلى الشرفة أو التعرق بسبب كثافة الملابس

    أو ممارسة الرياضة وبعدها تنزع المعطف في مكان غير مناسب و أيضا نجد إنتقال الزكام من شخص

    إلى آخر عبر الهواء أو الإحتكاك ، في الغالب هذه هي المسببات الرئيسية الشائعة التي يقع فيها المرضى

    مما يجعل هناك تهاتف حول الأعشاب الشافية مثل التيزانة و الزعتر أو الذهاب إلى الطبيب .

    - بالنسبة لك ما هي الأسباب التي تجعلك تمرض بالرشح و في رأيك لماذا لا نأخذ احتياطاتنا اللازمة حسب مقولة الوقاية خير من العلاج ؟.

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    تحياتي

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    aljentel معجب بهذا.
    bleu roi, ‏29 ديسمبر 2016 على 12:09
    #1
  2. habchisalaheddin

    habchisalaheddin :: عضو فعّال ::

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    السلام عليكم
    صحيح ..هذا هو موسم الزكام ...او ما يعرف عندنا بال*هوا*
    بالنسبة لي
    اسباب الاصابة بالرشاح هي اساسا التغير المفاجئ للحرارة ..كالمكوث في مكان دافئ لمدة معينة ثم الخروج مباشرة الى مكان بارد دون ملابس دافئة
    او كما ذكرت ..ممارسة الرياضة و عدم راتداء المعطف بعد الانتهاء من التمارين ...
    كما يمكن ان تنقل العدوى من شخص مريض الى اخر ...و يكون ذلك بالاحتكاك او المكوث في مكان واحد مع المصاب دون تهوئة ...و غيرها من الاسباب و الطرق
    .....
    الوقاية خير من العلاج ....كلام فقط ....لا يطبق الا جزء منه عندنا
    و
    السلام عليكم
     
    bleu roi معجب بهذا.
    habchisalaheddin, ‏29 ديسمبر 2016 على 12:13
    #2
  3. bleu roi

    bleu roi :: عضو مُتميز ::

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    السلام عليكم

    مرحبا أخي الكريم

    مقارنة مع الأجيال السابقة نجدهم يلبسون ملابس شتوية طوال الأيام الشتاء

    أما هذا الجيل يستهزئ بصحته لدرجة كبيرة خصوصا مع الموضة التي أغلبها ألبسة خفيفة

    نوع الأكل يؤثر أيضا فلو نقارن ابن المدينة الذي يأكل المعلبات و الساندويتش مع ابن الريف

    الذي يأكل مواد طبيعية مثل زيت الزيتون والحليب الطازج نجد هناك فرق كبير في المناعة ضد الفيروسات

    بالنسبة لي السبب الرئيسي في إصابة بالزكام أني أغسل شعري عند وضع المثبت وأخرج مباشرة إلى الشارع

    فعلا مقولة الوقاية خير من العلاج بعيدين عنها كل البعد لأننا لا نهتم بصحتنا

    يجب علينا أن نأخذ الأمر بجدي كي لا نصاب بهذا المرض الموسمي

    تسلم
     
    habchisalaheddin معجب بهذا.
    bleu roi, ‏29 ديسمبر 2016 على 12:44
    #3
  4. الامين محمد

    الامين محمد
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    ألـــمـــــــانـــــيـــــا
    أهلا أخي ليتك تختصر لي اسمك حتى يسهل علي كتابته بالعربية
    بخصوص الزكام فأنا نادرا ما أصاب به لأني لا اتقرب كثيرا من المدفأة
    و حتى الوضوع استعمل الماء البارد و عندما أخل البيت انزع الجاكيت
    و عندما أريد الخروج البسها
    و خصوصا لما اصبت بالسكري اصبحت أحافظ أكثر و لا اغامر
     
    bleu roi معجب بهذا.
    الامين محمد, ‏29 ديسمبر 2016 على 13:27
    #4
  5. bleu roi

    bleu roi :: عضو مُتميز ::

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    السلام عليكم

    مرحبا أخي الكريم

    يمكنك مناداتي بإسمي عصام

    شيء جميل أن لا تصاب بالزكام إلا نادرا لان يجعل من الإنسان يعيش أيام سوداء

    ما يجعلنا نتجنب الإصابة هو الحفاظ على حرارة الجسم باللباس المناسب لكل مكان

    حتى في الإستحمام أو الوضوء لابد أن يكون الماء متوسط كي لا تؤثر النسمات الباردة التي تدخل البيت

    اتمنى جميعا أن نتجنب الزكام ونحاول قدر المستطاع الحفاظ على صحتنا

    ربي يشفيك من مرضك و يشفي كل المسلمين

    تسلم
     
    bleu roi, ‏29 ديسمبر 2016 على 14:09
    #5