فصل الزكام

في هذا الوقت من فصل الشتاء يتغير الطقس ويصبح بارد فيؤثر ذلك على جسم الإنسان حيث تصاب الأكثرية من الناس بالزكام الشديد و الحمى وذلك لأسباب منها تغيير الملابس بين الخريفية والشتوية مما يؤثر بشكل مباشر أما السبب الآخر وهو نوعية الأكل الذي نتناوله فيعتبر غير غذاء طبيعي وغير صحي وفي بعض الأحيان يكون المرض بسبب تغيير المكان من جو رطب إلى بارد خصوصا عندما تستحم ثم تخرج إلى الشرفة أو التعرق بسبب كثافة الملابس أو ممارسة الرياضة وبعدها تنزع المعطف في مكان غير مناسب و أيضا نجد إنتقال الزكام من شخص إلى آخر عبر الهواء أو الإحتكاك ، في الغالب هذه هي المسببات الرئيسية الشائعة التي يقع فيها المرضى مما يجعل هناك تهاتف حول الأعشاب الشافية مثل التيزانة و الزعتر أو الذهاب إلى الطبيب . - بالنسبة لك ما هي الأسباب التي تجعلك تمرض بالرشح و في رأيك لماذا لا نأخذ احتياطاتنا اللازمة حسب مقولة الوقاية خير من العلاج ؟. تحياتي