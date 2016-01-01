نسب سيدنا محمد ( صلى الله عليه وسلم ) هو سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء والمرسلين ابن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قُصَي بن حكيم بن مُرّة بن كعب بن لؤيِّ بن غالب بن فِهْر بن مالك بن النَّضْر بن كِنانة بن خُزيمة بن مُدْرِكَة بن إلياس بن مُضَر بن نِزار بن مَعَدِّ بن عَدْنان. هذا هو النسب المتفق على صحته، كما اتفقوا على أن النسب المحمدي الشريف يتصل بسيدنا إسماعيل بن سيدنا إبراهيم عليهما( الصلاة والسلام )ولكن سلسلة النسب بين عدنان وسيدنا إسماعيل( عليه السلام) لم يثبت علمها من طريق صحيح. فالجد الأول للنبي (صلى الله عليه وسلم) هو عبد المطلب بن هاشم وكان شيخاً معظماً في قريش يحترمونه ويرجعون إليه في مهمات أمورهم. وأمه( صلى الله عليه وسلم )هي آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن حكيم ابن مرة الذي هو الجد الخامس للنبي( صلى الله عليه وسلم )من جهة أبيه. مما سبق نعلم أن أباه وأمه( صلى الله عليه وسلم )من أصل واحد، وأنهما يجتمعان في حكيم بن مرة (وكان يسمى كلابا)، وأن عبد مناف بن زهرة الذي هو الجد الثاني للنبي (صلى الله عليه وسلم )من جهة أمه غير عبد مناف الجد الثالث للنبي( صلى الله عليه وسلم )من جهة أبيه. ومن جدودهما فهر الذي هو (قريش)، وهو عاشر أجداد النبي(صلى الله عليه وسلم)، وإليه تنسب أمة قريش كلها، وقد تفرعت منه اثنتا عشرة قبيلة سميت باسمه، منهم بنو عبد مناف الذي هو الجد الثالث للنبي( صلى الله عليه وسلم)، فهو( صلى الله عليه وسلم )من صميم قريش المشهود لهم بالشرف ورفعة الشأن بين العرب. وأجداده من جهة أبيه وأمه كلهم سادة كرام، وكل اجتماع بين أجداده وزوجاتهم كان شرعياً بحسب الأصول العربية، فلم يكن في نسبه الشريف شيء من سفاح الجاهلية فهو نسب شريف طاهر من آباء طاهرين وأمهات طاهرات والحمد لله رب العالمين. اللهم صلى وسلم وبارك عليه.