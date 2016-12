السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



اتيتكم بدروس مادة اللغة الفرنسية للسنة الرابعة متوسط بالفيديو مقدمة من طرف وزارة التربية الوطنية بالتعاون مع التلفزيون الجزائري من أجل التحضير لشهادة التعليم المتوسط

ان شاءلله تستفيدوا منهم^^

Les différents types de textes et leures caractéristiques Français 4AM





la stracture du textes argumentatifs et le vocabulaire spécifique a l’argumentation Français 4AM





Champ lexicale, Familles de mots, Synonyme et Antonyme Français 4AM





Les types de phrase Français 4AM



