سنرحل ويبقى الاثر

((قصة سنرحل ويبقى الأثر )) ⤵ أخذ رجل أباه العجوز إلى أحد المطاعم الفاخرة ، لتناول العشاء . وكان الأب كبيراً في السن ويرتجف ... وعندما يأكل يتناثر الطعام على الأرض وعلى ملابسه . لفت هذا نظر كل من كان في المطعم . بقي الرجل هادئا .. وإنتظر لحين إنتهاء أبيه من الأكل .. وبعد ذلك أخذه إلى المغسلة وغسل يديه ، وفمه ، ووجهه ، ونظف له ثيابه ، ثم عاد ونظف المكان بكل هدوء ، ودفع الفاتورة ، وخرج وسط أنظار كل من كان في المطعم ! وبينما هو وأباه يهمان بركوب السيارة لحقه رجل كان موجودا داخل المطعم وقال له : سيدي ألم تنتبه أنك تركت شيئا في المطعم ؟! قال له : لا !! فقد قمت بترتيب وتنظيف كل شيئ من جديد فرد عليه الرجل : بلى .. لقد تركت درسا بليغاً في بر الوالدين ، لكل من في المطعم . سنرحل ويبقى الأثر أَطِــعِ الإِلَــهَ كَـمَـا أَمَــرْ وَامْــلأْ فُــؤَادَكَ بِـالحَــذَرْ وَأَطِــعِ أَبَـــاكَ فَــإِنَّــهُ رَبَّـاكَ مِـنْ عَـهْـدِ الصِّـغَـرْ ويقول إبن عمر عن الأم أيضآ إن رجلاً من أهل اليمن حمل أمه على عنقه، فجعل يطوف بها حول البيت، وهو يقول: إني لها بعيرها المدلل إذا ذعرت ركابها لم أذعر وما حملتني أكثر ثم قال لإبن عمر: أتراني جزيتها؟ فقال إبن عمر رضي الله عنه: لا، ولا بزفرة واحدة من زفرات الولادة ✔ ============================ (•‿•) ಠ▃ಠ وفي ختام القصة لا تنسو ذكر الله لا اله الا الله محمد رسول الله والصلاة على النبي اللهم صًلّ على محمـﷺـد وآل محمـﷺـد ❤