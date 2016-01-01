سنرحل ويبقى الاثر

الموضوع في 'منتدى القصص والروايات' نشر بواسطة بشرى الجنة, ‏29 ديسمبر 2016 على 14:49.

  1. بشرى الجنة

    بشرى الجنة :: عضو منتسِب ::

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    ((قصة سنرحل ويبقى الأثر ))




    أخذ رجل أباه العجوز إلى أحد المطاعم الفاخرة ،
    لتناول العشاء .
    وكان الأب كبيراً في السن ويرتجف ...
    وعندما يأكل يتناثر الطعام على الأرض وعلى ملابسه .
    لفت هذا نظر كل من كان في المطعم .
    بقي الرجل هادئا ..

    وإنتظر لحين إنتهاء أبيه من الأكل ..
    وبعد ذلك أخذه إلى المغسلة وغسل يديه ، وفمه ، ووجهه ، ونظف له ثيابه ،

    ثم عاد ونظف المكان بكل هدوء ، ودفع الفاتورة ، وخرج وسط أنظار كل من كان في المطعم !

    وبينما هو وأباه يهمان بركوب السيارة لحقه رجل كان موجودا داخل المطعم وقال له :

    سيدي ألم تنتبه أنك تركت شيئا في المطعم ؟!
    قال له : لا !! فقد قمت بترتيب وتنظيف كل شيئ من جديد
    فرد عليه الرجل :
    بلى ..
    لقد تركت درسا بليغاً في بر الوالدين ، لكل من في المطعم .

    سنرحل ويبقى الأثر

    أَطِــعِ الإِلَــهَ كَـمَـا أَمَــرْ وَامْــلأْ فُــؤَادَكَ بِـالحَــذَرْ
    وَأَطِــعِ أَبَـــاكَ فَــإِنَّــهُ رَبَّـاكَ مِـنْ عَـهْـدِ الصِّـغَـرْ

    ويقول إبن عمر عن الأم أيضآ
    إن رجلاً من أهل اليمن حمل أمه على عنقه، فجعل يطوف بها حول البيت، وهو يقول: إني لها بعيرها المدلل إذا ذعرت ركابها لم أذعر وما حملتني أكثر ثم قال لإبن عمر: أتراني جزيتها؟ فقال إبن عمر رضي الله عنه: لا، ولا بزفرة واحدة من زفرات الولادة ✔

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    (•‿•)

    ಠ▃ಠ
    وفي ختام القصة لا تنسو ذكر الله
    لا اله الا الله محمد رسول الله
    والصلاة على النبي

    اللهم صًلّ على محمـﷺـد وآل محمـﷺـد ❤
     
    بشرى الجنة, ‏29 ديسمبر 2016 على 14:49
    #1
  2. aljentel

    aljentel :: عضو فعّال ::

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    فعلا سيبقى الاثر ما بقي الدهر ...
    بارك الله فيك ...
     
    بشرى الجنة معجب بهذا.
    aljentel, ‏29 ديسمبر 2016 على 15:04
    #2
  3. MOHAMED LAMINE7

    MOHAMED LAMINE7 :: عضو متألق ::

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    جزاكم الله كل خير اختنا الكريمة
    فعلا هو درس في بر الوالدين
     
    بشرى الجنة معجب بهذا.
    MOHAMED LAMINE7, ‏29 ديسمبر 2016 على 15:10
    #3
  4. بشرى الجنة

    بشرى الجنة :: عضو منتسِب ::

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    وفيك بارك
    شكرا لك
     
    بشرى الجنة, ‏29 ديسمبر 2016 على 15:36
    #4