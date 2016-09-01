لمحة عن البلد المضيـف للبطولة - الغابون

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

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أهلا بمحبي الساحرة المستديرة في لمتنا الكروية

كما يعرف الجميع اقترب العرس الافريقي الذي

يقام بع كل عامين في دولة يتم اختيارها من قبل الاتحاد الافريقي

وقد كان الحظ هاته السنة معاديا للجزائر وغانا حليفا لغابون ضاربا بذلك كل التوقعات عرض الحائط وطوله !



باقتراب هذا الموعد الهام ستتجه الأنظار الى الغابون مما يجعلنا نتساءل عن هاته الدولة

فأهلا بكم مرة أخرى في جولتنا الخاصة بها التي ستهتم بالجانب الذي يخصنا كمتابعين لكأس الأمم الافريقية 2017







الغابون :

هي دولة تقع في غرب وسط أفريقيا يحدها خليج غينيا إلى الغرب وغينيا الاستوائية إلى الشمال الغربي والكاميرون إلى الشمال وجمهورية الكونغو نحو الشرق والجنوب. تبلغ مساحتها 270,000 كم2 تقريباً ويقدر عدد سكانها بـ 1,500,000 نسمة. عاصمتها وأكبر مدنها هي ليبرفيل









المدن التي ستجول بها الساحرة المستديرة هي:

المدن التي ستجول بها الساحرة المستديرة هي:

ليبرفيل ليبرفيل

فرانسفيل

بورت جنتيل

أوييم



الدين بالغابون:



_ المسيحيون 73% _ المسيحيون 73%

12% مسلمون (من 80 إلى 90% منهم من الأجانب)،

10% يتبعون أديان محلية،

5% لادينيون

أكبر الملاعب بها بالترتيب كالتالي:



_ملعب دانغونج بسعة 40 ألف

_ملعب فرانسفيل بسعة 22 ألف

_ملعب أوييم بسعة 20 ألف





اللغة الرسمية بها:



تعتبر الغابون من الدول التي تعرضت لاحتلال الفرنسي كغيرها من الدول الافريقية ربما هذا ما جعل من لغتها الرسمية هي الفرنسية لذلك فلن يجد غالبية المشجعين الجزائرين أي مشكل في التعامل



المنطقة الزمينة :



UTC +1:00 _بورت جنتيل بسعة 20 ألفتعتبر الغابون من الدول التي تعرضت لاحتلال الفرنسي كغيرها من الدول الافريقية ربما هذا ما جعل من لغتها الرسمية هي الفرنسية لذلك فلن يجد غالبية المشجعين الجزائرين أي مشكل في التعاملUTC +1:00





بعض الصور لغابون:



الفارق الزمني بين الجزائر و الغابون معدوم ليكون بذلك نفس التوقيت

تغطى بالغابات الاستوائية

َشاطئ بالغابون

احدى ملاعبها