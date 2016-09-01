لمحة عن البلد المضيـف للبطولة - الغابون

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وًً أهلا بمحبي الساحرة المستديرة في لمتنا الكروية كما يعرف الجميع اقترب العرس الافريقي الذي يقام بع كل عامين في دولة يتم اختيارها من قبل الاتحاد الافريقي وقد كان الحظ هاته السنة معاديا للجزائر وغانا حليفا لغابون ضاربا بذلك كل التوقعات عرض الحائط وطوله ! باقتراب هذا الموعد الهام ستتجه الأنظار الى الغابون مما يجعلنا نتساءل عن هاته الدولة فأهلا بكم مرة أخرى في جولتنا الخاصة بها التي ستهتم بالجانب الذي يخصنا كمتابعين لكأس الأمم الافريقية 2017 الغابون : هي دولة تقع في غرب وسط أفريقيا يحدها خليج غينيا إلى الغرب وغينيا الاستوائية إلى الشمال الغربي والكاميرون إلى الشمال وجمهورية الكونغو نحو الشرق والجنوب. تبلغ مساحتها 270,000 كم2 تقريباً ويقدر عدد سكانها بـ 1,500,000 نسمة. عاصمتها وأكبر مدنها هي ليبرفيل المدن التي ستجول بها الساحرة المستديرة هي: ليبرفيل فرانسفيل بورت جنتيل أوييم الدين بالغابون: _ المسيحيون 73% 12% مسلمون (من 80 إلى 90% منهم من الأجانب)، 10% يتبعون أديان محلية، 5% لادينيون أكبر الملاعب بها بالترتيب كالتالي: _ملعب دانغونج بسعة 40 ألف _ملعب فرانسفيل بسعة 22 ألف _ملعب أوييم بسعة 20 ألف _بورت جنتيل بسعة 20 ألف اللغة الرسمية بها: تعتبر الغابون من الدول التي تعرضت لاحتلال الفرنسي كغيرها من الدول الافريقية ربما هذا ما جعل من لغتها الرسمية هي الفرنسية لذلك فلن يجد غالبية المشجعين الجزائرين أي مشكل في التعامل المنطقة الزمينة : UTC +1:00 الفارق الزمني بين الجزائر و الغابون معدوم ليكون بذلك نفس التوقيت بعض الصور لغابون: تغطى بالغابات الاستوائية َشاطئ بالغابون احدى ملاعبها وًً في الأخير شكرا ع حسن المتابعة و بالتوفيق للمنتخب الوطني.