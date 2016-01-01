حصاد الامين محمد لسنة 2016 كتبت خلال سنة 2016 132 موضوع عدد الردود ............. اهم المواضيع أول هدية من مدينة رسول الله للمة و للأحبة ثاني هدية من مقبرة الصحابة (البقيع) هاكم ما زمزم ..... هدايا متنوعة رواحوا يا ناس اللمة ........ السحر الحلال .(السحر البركة ).. بكالوريا الفضيحة الكبرى . رأيكم يهمنا التدّين و الألتزام و رؤية المجتمع له .. اشتقت الى حبيبتي .شوفو صورتها لتعذروني . للأسف خبر أحزنني كثيرا ( أصبت بالسكري ) سرّي للغاية(حوار مع أحمدي ) ـ الفرقة الأحمدية ـ الامين محمد في ذمة الله هل أنا ناقص رجولة قسما سأنتصر , سيكون مرضي سبب لسعادتي يا طير وصل سلااامي .............. اسأل و بقايا انسان يجيبك ... هام جدا جدا لكل الاخوة و الاخوات الاهم حاجة هو اني تعرفت على احسن عايلة لي احببتكم و الله شاهد على قولي