أسباب سوء الخاتمة الي أربعة أسباب

الموضوع في 'منتدى الشريعة الإسلامية العام' نشر بواسطة نعمات, ‏29 ديسمبر 2016 على 19:50.

  1. نعمات

    نعمات :: عضو فعّال ::

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    السلام عليكم
    1 الجحود و الشك و النفاق

    2 البدعة

    3 حب الدنيا و المعاصي

    4 الإيمان أن يسلب

    و يمكن أن نفصل هده الأسباب شيئا على النحو التالى

    1 الشرك بالله وإن كان مسلما و توجيه أي نوع من أنواع العبادة لغيره من نبي أو ولي
    2 السحر الذى يخالطه كفر حسب الله ورسوله
    3 موالاة المشركين و مطاهرتهم
    4 الإعراض عن شرع الله لا يتعلمه ولا يعمل به
    5 إنكار معلوم من الدين بالضرورة كإنكار الصلاة
    6 عبادة الله شكا بعدم اليقين
    7 جحد شئ من أسماء الله وصفات أو تشبيه الله بالمخلوقات
    8 سب الرسول عليه أفضل صلاة وسلام و الرب سبحانه وتعالى
    9 الإستهزاء بالله ورسوله وملائكته وكتبيه و رسوله
    10 إستحلال ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله تعالى
    11 إنكار السنة النبوية
    12 قتل النفس
    13 البدعة ومنها ماهو كفر و كبائر و صغائر
    14 ترك الصلاة
    15 منع الزكاة
    16 عقوق الوالدين
    17 أكل الربا
    18 أكل مال اليتم
    19 الدبح لغير الله
    20
     
    نعمات, ‏29 ديسمبر 2016 على 19:50
    #1
  2. Asseli Queen

    Asseli Queen :: عضو بارز ::

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    بارك الله فيك
     
    Asseli Queen, ‏31 ديسمبر 2016 على 18:46
    #2
  3. نعمات

    نعمات :: عضو فعّال ::

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    وفيك بارك بتوفيق إنشاء الله
     
    نعمات, ‏31 ديسمبر 2016 على 20:04
    #3
  4. yaso ياسمين

    yaso ياسمين
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    جزاكي الله خيرا اختي
     
    yaso ياسمين, ‏1 جانفي 2017 على 14:37
    #4
  5. نعمات

    نعمات :: عضو فعّال ::

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    ولك الأمثل حببتي بارك الله فيك على المرور الكريم
     
    نعمات, ‏1 جانفي 2017 على 14:55
    #5
  6. راضية بقدري

    راضية بقدري :: عضو منتسِب ::

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    بارك الله فيك ورزقنا حسن الخاتمة ان شاء الله
     

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    راضية بقدري, ‏3 جانفي 2017 على 19:23
    #6
  7. نعمات

    نعمات :: عضو فعّال ::

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    شكرا على الرد
     
    نعمات, ‏3 جانفي 2017 على 21:58
    #7

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