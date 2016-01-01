أسباب سوء الخاتمة الي أربعة أسباب

السلام عليكم 1 الجحود و الشك و النفاق 2 البدعة 3 حب الدنيا و المعاصي 4 الإيمان أن يسلب و يمكن أن نفصل هده الأسباب شيئا على النحو التالى 1 الشرك بالله وإن كان مسلما و توجيه أي نوع من أنواع العبادة لغيره من نبي أو ولي 2 السحر الذى يخالطه كفر حسب الله ورسوله 3 موالاة المشركين و مطاهرتهم 4 الإعراض عن شرع الله لا يتعلمه ولا يعمل به 5 إنكار معلوم من الدين بالضرورة كإنكار الصلاة 6 عبادة الله شكا بعدم اليقين 7 جحد شئ من أسماء الله وصفات أو تشبيه الله بالمخلوقات 8 سب الرسول عليه أفضل صلاة وسلام و الرب سبحانه وتعالى 9 الإستهزاء بالله ورسوله وملائكته وكتبيه و رسوله 10 إستحلال ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله تعالى 11 إنكار السنة النبوية 12 قتل النفس 13 البدعة ومنها ماهو كفر و كبائر و صغائر 14 ترك الصلاة 15 منع الزكاة 16 عقوق الوالدين 17 أكل الربا 18 أكل مال اليتم 19 الدبح لغير الله 20