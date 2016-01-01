1 يا معشر المطرودين أقبلوا على الله تعالى القائل / إن الله يحب التوابين يامن طال بعده عن الله لقد فاتك خيرا كثير 2 يامن سهر على اللذات أين أنت من حلاوة المنجاة مع فاطر السموات والأرض 3 يا جريحى الذنوب إن الدواء في ترك الذنوب 4 يامن دمعت عيناه على المال فقده ما شعورك لو حرمت الجنة و نقلبت في النيران 5 يامن تركت الصلاة كيف بك عندما تنادى يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله 6 اللهم أسترنا و أغفر لنا ورحمنا أنت مولنا فارحمنا برحمتك الواسعة يارحمن يارحيم إغفر لنا سبحانك قنا عداب النار وعداب القبر و نجنا من أهوال يوم القيامة يا غفور يا يارحيم