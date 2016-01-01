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الموضوع في 'منتدى القراَن الكريم والسنة النبوية' نشر بواسطة نعمات, ‏29 ديسمبر 2016 على 20:10.

  1. نعمات

    نعمات :: عضو فعّال ::

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    1 يا معشر المطرودين أقبلوا على الله تعالى القائل /
    إن الله يحب التوابين
    يامن طال بعده عن الله لقد فاتك خيرا كثير

    2 يامن سهر على اللذات أين أنت من حلاوة المنجاة مع فاطر السموات والأرض

    3 يا جريحى الذنوب إن الدواء في ترك الذنوب

    4 يامن دمعت عيناه على المال فقده ما شعورك لو حرمت الجنة و نقلبت في النيران

    5 يامن تركت الصلاة كيف بك عندما تنادى

    يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله

    6 اللهم أسترنا و أغفر لنا ورحمنا أنت مولنا فارحمنا برحمتك الواسعة يارحمن يارحيم إغفر لنا سبحانك قنا عداب النار وعداب القبر و نجنا من أهوال يوم القيامة يا غفور يا يارحيم
     
    نعمات, ‏29 ديسمبر 2016 على 20:10
    #1
  2. (الصياد)

    (الصياد) :: عضو منتسِب ::

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    جزاك الله خير الجزاء

    شكرا لهذا
    بارك الله فيك
     
    (الصياد), ‏29 ديسمبر 2016 على 20:48
    #2