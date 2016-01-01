لست في الحب.....

الله الله على.. رقّة وجمال الإحساس..^^

أختي الكريمة مريم أيّتها العازفة على قيثارة الجمال..

لهمس حروفكِ ألحان شجيّة.. وأحلى ترنيمات العاشقين..

ولنزفكِ أريج طيّب.. يجذب كل من يمرّ من هنا..

لا تحرمينا أختي روعة حروفكِ الجميلة..

أنتظر دائما بكلّ شوق جديدكِ المميّز..

كوني متألقة دائما.. دمـت بودّ ونقاء.

تحياتي يا فاضلة. ​