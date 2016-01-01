لست في الحب.....

الموضوع في 'منتدى بـوح الـقلم الحـر [ كـتابات حـصرية ]' نشر بواسطة مريم باباعمي, ‏29 ديسمبر 2016 على 21:09.

  1. مريم باباعمي

    مريم باباعمي :: عضو منتسِب ::

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    لست في الحب قصة لبنى وقيس
    ولست كذلك في الحب عبلة مع عنترة
    لست تلك الثي تغزل بها نزار
    ولا التي رثاها أبو تمام
    بل أنا التي إن أردت قلبها سكنا
    منحته لك وكان لك موطنا
    وإن أردتها نجمةفي ليلتك السوداء
    كانت لك بدرا في سماءك الظلماء
    في الحب فارسة تهوى المقامرة
    وفي القتال غير مبالية أو وجلة
    إن أحبتك رقصت طويلا على أنغام الهوى
    و توجتك ملكا على كل العوالم والدنى
    وقاتلت لأجلك كل عيون تغازلك
    فهي تهوى القتال في سبيل عيونك
    تغار غيرة عمياء مجنونة
    وتحب حب ألف امرأة وامرأة
    فيافارس تقدم إن كنت مقداما
    فأمام عينيها ستركع الآن أو غدا
    كفاك غرورا كفاك عنادا
    فأعلن استسلامك اليوم أو غدا قريبا
     

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    فارس البوح, MOHAMED LAMINE7 و حكاية قمر معجبون بهذا.
    مريم باباعمي, ‏29 ديسمبر 2016 على 21:09
    #1
  2. فارس البوح

    فارس البوح :: عضو مُشارك ::

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    الله الله على.. رقّة وجمال الإحساس..^^
    أختي الكريمة مريم أيّتها العازفة على قيثارة الجمال..
    لهمس حروفكِ ألحان شجيّة.. وأحلى ترنيمات العاشقين..
    ولنزفكِ أريج طيّب.. يجذب كل من يمرّ من هنا..
    لا تحرمينا أختي روعة حروفكِ الجميلة..
    أنتظر دائما بكلّ شوق جديدكِ المميّز..
    كوني متألقة دائما.. دمـت بودّ ونقاء.
    تحياتي يا فاضلة.
     
    فارس البوح, ‏30 ديسمبر 2016 على 12:22
    #2