لست في الحب قصة لبنى وقيس ولست كذلك في الحب عبلة مع عنترة لست تلك الثي تغزل بها نزار ولا التي رثاها أبو تمام بل أنا التي إن أردت قلبها سكنا منحته لك وكان لك موطنا وإن أردتها نجمةفي ليلتك السوداء كانت لك بدرا في سماءك الظلماء في الحب فارسة تهوى المقامرة وفي القتال غير مبالية أو وجلة إن أحبتك رقصت طويلا على أنغام الهوى و توجتك ملكا على كل العوالم والدنى وقاتلت لأجلك كل عيون تغازلك فهي تهوى القتال في سبيل عيونك تغار غيرة عمياء مجنونة وتحب حب ألف امرأة وامرأة فيافارس تقدم إن كنت مقداما فأمام عينيها ستركع الآن أو غدا كفاك غرورا كفاك عنادا فأعلن استسلامك اليوم أو غدا قريبا