كيف تتحداني

أردت قتالي ياكاتب بكلماتك و ماعلمت أن كلماتي لا تقاتل بل لي قلب بريء ليس بمشاعره يقامر و لي جنون ليس بجنونك هو يبالي فإن غازلك غيري بنظرات عيون ساحرة فقد أغازلك أنا ببراءة طاغية و إن كان غيري أغراك برموش قاتلة فأنا سأقاتلك بلامبالاتي حتى تركع بين يدي تلك البريئة فليست العيون وحدها قد تغازل بل جنوني أيضا يمكنه أن يقاتل و إن كنت تتعبد في محراب تلك العيون الزمردية فتأكد أنك ستتعبد للأبد بمحراب تلك البريئة عجبا لك تتحدى أنثى بريئة و أنت تعلم أنها لأوامرك غير مبالية ولاهي من ثورات غضبك خائفة بارزني بحد القلم و قاتلني بكل الكلمات فلايهمني لأنك دوما أنت الضحية فلا تعلم أن غرور تلك البريئة هو السيف القاتل لكبرياء الرجولة