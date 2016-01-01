كيف تتحداني

الموضوع في 'منتدى بـوح الـقلم الحـر [ كـتابات حـصرية ]' نشر بواسطة مريم باباعمي, ‏30 ديسمبر 2016 على 00:12.

  1. مريم باباعمي

    مريم باباعمي :: عضو منتسِب ::

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    غرداية
    أردت قتالي ياكاتب بكلماتك
    و ماعلمت أن كلماتي لا تقاتل
    بل لي قلب بريء ليس بمشاعره يقامر
    و لي جنون ليس بجنونك هو يبالي
    فإن غازلك غيري بنظرات عيون ساحرة
    فقد أغازلك أنا ببراءة طاغية
    و إن كان غيري أغراك برموش قاتلة
    فأنا سأقاتلك بلامبالاتي حتى تركع بين يدي تلك البريئة
    فليست العيون وحدها قد تغازل
    بل جنوني أيضا يمكنه أن يقاتل
    و إن كنت تتعبد في محراب تلك العيون الزمردية
    فتأكد أنك ستتعبد للأبد بمحراب تلك البريئة
    عجبا لك تتحدى أنثى بريئة
    و أنت تعلم أنها لأوامرك غير مبالية
    ولاهي من ثورات غضبك خائفة
    بارزني بحد القلم و قاتلني بكل الكلمات
    فلايهمني لأنك دوما أنت الضحية
    فلا تعلم أن غرور تلك البريئة
    هو السيف القاتل لكبرياء الرجولة
     
    فارس البوح و حكاية قمر معجبون بهذا.
    مريم باباعمي, ‏30 ديسمبر 2016 على 00:12
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  2. فارس البوح

    فارس البوح :: عضو مُشارك ::

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    عبق نرجسيّ ينضح بعذوبة..
    وحروف جميلة تعانق السماء..
    مروري هنا جعلني أصل لقمّة الاستمتاع..
    شوّقتنا لنتطلّع على المزيد من روائعكِ القادمة..
    سلمتِ أختي وسلم يمينكِ.. في انتظار جديدكِ..
    تقبّلي منّي أخلص التحيات.. يا فاضلة.
     
    فارس البوح, ‏30 ديسمبر 2016 على 12:16
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