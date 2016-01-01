كيف تتحداني

عبق نرجسيّ ينضح بعذوبة..

وحروف جميلة تعانق السماء..

مروري هنا جعلني أصل لقمّة الاستمتاع..

شوّقتنا لنتطلّع على المزيد من روائعكِ القادمة..

سلمتِ أختي وسلم يمينكِ.. في انتظار جديدكِ..

تقبّلي منّي أخلص التحيات.. يا فاضلة. ​