كيف أنتقم

الموضوع في 'منتدى بـوح الـقلم الحـر [ كـتابات حـصرية ]' نشر بواسطة مريم باباعمي, ‏30 ديسمبر 2016 على 00:32.

  1. مريم باباعمي

    مريم باباعمي :: عضو منتسِب ::

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    أخبرني كيف سأنتقم ممن لم يعد اسمه مسجلا بصفحاتي
    أخبرني كيف سأنتقم ممن لم أعد أعده ضمن معارفي
    أخبرني كيف سأنتقم ممن وجوده كعدمه
    أخبرني كيف سأنتقم ممن لم يعد يعنيني شيئا
    سوى ماض كنت فيه الغافلة البريئة
    التي كانت له الجناح الآمن الذي سيختبئ فيه
    مثلما أنا فارسة في ميادين الحب والعشق
    فارسة أيضا في فنون الكره
    لا أقول انتقام
    فالإنتقام لا أعلم له معنى بقاموسي
    فأنا أنتقم من الذين لاتزال أسماءهم على مذكراتي
    أما الذين محوت أسماءهم
    فمستحيل أن أنتقم منهم
    فكيف لي أن أنتقم من فراغ
    مثلما أنا بارعة في الحب
    بارعة في الكره
    إن إحببت أحببت بصدق
    ولاوجود للكذب ولا الخداع
    وإن كرهتك فاعلم أن كرهي صادق كحبي
    وأقوى أسلحتي هو أن أتجاهلك
    فاحذر طيشي وغضبي
    فغضب الأنثى جنون مابعده جنون
    غضبي غضب صامت
    لأني لا أثرثر ولا أنتقم
    ببساطة أخرجك من حياتي
    وأعيدك غريبا كما كنت
    فببساطة إن لم تشعر بقيمتي
    فأنت لا تستحقني
     
    فارس البوح معجب بهذا.
    مريم باباعمي, ‏30 ديسمبر 2016 على 00:32
    #1
  2. فارس البوح

    فارس البوح :: عضو مُشارك ::

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    "الانتقام ليس من شيّمكِ أختي الكريمة مريم"..^^

    بين أنامل عزف مُباح..
    وأوتار تراتيل الإبداع..
    كان لحن حرفكِ أشبه..
    بانسياب الندى على خدّ الياسمين..
    لا عدمنا حرفكِ الجميل.. أختي..
    لقبكِ الطيّب عناقيد.. سعادة وسرور..
    خالص تحياتي.. لكِ يافاضلة.
     
    بشرى الجنة معجب بهذا.
    فارس البوح, ‏30 ديسمبر 2016 على 12:08
    #2