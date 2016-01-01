"الانتقام ليس من شيّمكِ أختي الكريمة مريم"..^^



بين أنامل عزف مُباح..

وأوتار تراتيل الإبداع..

كان لحن حرفكِ أشبه..

بانسياب الندى على خدّ الياسمين..

لا عدمنا حرفكِ الجميل.. أختي..

لقبكِ الطيّب عناقيد.. سعادة وسرور..

خالص تحياتي.. لكِ يافاضلة. ​