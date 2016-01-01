أيها المهموم ،المبتلى،أبشر،ثم أبشر،فإن الله قريبٌ منك

اللهم فرج كرب المكروبين،وفرج هم المهمومين،واقض حوائج المحتاجين،واشفى مرضانا ومرضى المسلمين،

ولاتجعل فينا أحد الا فرجت كربه،واذهبت همه وقضيت دينه واسعدته في الدنيا والاخره،

آآآآآآمين

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