تحميل تطبيق اصوات الحيوانات لتعليم الاطفال 2017

برنامج تعليم اصوات الحيوانات باللغة العربية يحتوي على 16 صورة للحيوانات مع اصواتها واسم الصوت هل تود ان يتعلم طفلك اصوات الحيوانات بالعربي بشكل صحيح وسليم هل تريد ان يستغل طفلك اوقاته بشكل افضل بان يتعلم اشياء مفيده كأصوات الحيوانات اليك الحل برنامج تعليم اصوات الحيوانات باللغة العربية للأندرويد نبذه عن التطبيق اصوات الحيوانات لتعليم الاطفال صوت الحيوانات واسماءها يحتوي على 16 حيوان مختلف مع صورة للحيوان عند النقر علي صورة الحيوان يصدر صوت الحيوان ثم يتلوه صوت طفل يحدد اسم هذا الصوت يمكنك تحميل البرنامج من الربط التالي أصوات الحيوانات 2017 - تطبيقات Android على Google Play أو تحميل الملف ال Apk مباشرة من جوجل درايف google drive من هنا اصوات الحيوانات.apk أو من ميديا فير media fire من هنا اصوات الحيوانات.apk