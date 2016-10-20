تحميل تطبيق اصوات الحيوانات لتعليم الاطفال 2017

الموضوع في 'منتدى أجهزة الهاتف المحمول' نشر بواسطة ahed_Bader, ‏30 ديسمبر 2016 على 09:52.

  1. ahed_Bader

    ahed_Bader :: عضو منتسِب ::

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    برنامج تعليم اصوات الحيوانات باللغة العربية يحتوي على 16 صورة للحيوانات مع اصواتها واسم الصوت

    [​IMG]

    هل تود ان يتعلم طفلك اصوات الحيوانات بالعربي بشكل صحيح وسليم

    هل تريد ان يستغل طفلك اوقاته بشكل افضل بان يتعلم اشياء مفيده كأصوات الحيوانات

    اليك الحل برنامج تعليم اصوات الحيوانات باللغة العربية للأندرويد

    [​IMG]

    [​IMG]


    نبذه عن التطبيق

    اصوات الحيوانات لتعليم الاطفال صوت الحيوانات واسماءها يحتوي على 16 حيوان مختلف مع صورة للحيوان

    عند النقر علي صورة الحيوان يصدر صوت الحيوان ثم يتلوه صوت طفل يحدد اسم هذا الصوت


    يمكنك تحميل البرنامج من الربط التالي

    أصوات الحيوانات 2017 - تطبيقات Android على Google Play


    أو تحميل الملف ال Apk مباشرة من جوجل درايف google drive من هنا

    اصوات الحيوانات.apk


    أو من ميديا فير media fire من هنا

    اصوات الحيوانات.apk
     
    ahed_Bader, ‏30 ديسمبر 2016 على 09:52
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