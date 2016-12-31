رأس السنة الجديدة 2017

الكل بدأ يتكلم عن #رأس_السنه_الجديده 2017 هناك فكره إذا عجبتكم طبقوها و هي ؟! *• لما يجي يوم31/12/2016 الساعه 11:59 * في الليل تقوم تتوضأ قبل الوقت هذا بخمس دقائق ✋ *وتقوم تصلي من الساعه 11:59 إلى الساعه 12:05 مثلٱ * يعني 6 دقايق ، أو حتى على الأقل ركعتين لله عزوجل ✊ *تكون وقتها #أخر_شيء_عملته في 2016 هو الصلاه* *#وأول_شيء_بدأت في2017 هو الصلاه * فهل يوجد #أجمل_من_سنه_بدأتها_بالصلاه ؟! فـهم على مزامر الشيطان يرقصون ونحن لـ ربنا ساجدون #أحبتي_في_الله دعونا نجعلها #صلاه_جماعيه لكل المسلمين أرسلها لكل من تحب أن يختم معك هذه السنه بركعتين ويبدأ سنه جديده بأحب الأعمال إلى الله تعالى لا تجعلها تقف عندك لا تحرم نفسك أن تكون أنت سبب في كسب الحسنات