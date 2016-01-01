في صحة إستعمال عبارة جاب لي ربي

الموضوع في 'منتدى الشريعة الإسلامية العام' نشر بواسطة نعمات, ‏30 ديسمبر 2016 على 16:11.

  1. نعمات

    نعمات :: عضو فعّال ::

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    السلام عليكم
    ما حكم كلمة /جاب لي ربي
    الجواب/ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى اله وصحبيه وإخوانه الى يوم الذين أما بعد
    فعبارة /جاب لي ربي وإن كان مرادها عند المتكلم هو/ ما خطر ببالي / إلا هده
    العبارة في حد ذاتها خطأ إذ هي مأخودة من عبارات المتصوفة الذين يعتقدون أن من مصادر التلقي / الإلهام من الله مباشرة و يجري على لسانتهم حدثني قلبي عن ربي حيث يأخدون العلم من الله مباشرة بواسطة الإلهام
    وكما يزعمون ولذلك يجعلون مقام الصوفي فوق مقام النبي لأن النبي عندهم يأخد العلم من المللك الذي يوحى به إليه بخلاف الصوفي فيأخذه من الله مباشرة بواسطة الإلهام
    فتوي الشيخ فركوس
     
    نعمات, ‏30 ديسمبر 2016 على 16:11
    #1
  2. مشاغب

    مشاغب :: عضو مُشارك ::

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    سلام عليكم
    الحمد الله اني لا استخدم هذه عبارة
    شكرا على شرح وتفسير
    جزاك الله خيرا
     
    مشاغب, ‏30 ديسمبر 2016 على 16:27
    #2
  3. نعمات

    نعمات :: عضو فعّال ::

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    لا شكر على واجب هدا فضل الله ثم العلماء ثم الدعاة
     
    نعمات, ‏30 ديسمبر 2016 على 16:30
    #3