في صحة إستعمال عبارة جاب لي ربي

السلام عليكم ما حكم كلمة /جاب لي ربي الجواب/ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى اله وصحبيه وإخوانه الى يوم الذين أما بعد فعبارة /جاب لي ربي وإن كان مرادها عند المتكلم هو/ ما خطر ببالي / إلا هده العبارة في حد ذاتها خطأ إذ هي مأخودة من عبارات المتصوفة الذين يعتقدون أن من مصادر التلقي / الإلهام من الله مباشرة و يجري على لسانتهم حدثني قلبي عن ربي حيث يأخدون العلم من الله مباشرة بواسطة الإلهام وكما يزعمون ولذلك يجعلون مقام الصوفي فوق مقام النبي لأن النبي عندهم يأخد العلم من المللك الذي يوحى به إليه بخلاف الصوفي فيأخذه من الله مباشرة بواسطة الإلهام فتوي الشيخ فركوس