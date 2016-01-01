في صحة إستعمال عبارة جاب لي ربي

سلام عليكم

الحمد الله اني لا استخدم هذه عبارة

شكرا على شرح وتفسير

جزاك الله خيرا

#نَاسْ لَمْةَ نْحَّبْكُمْ ڨَاع

هو ما يقوسونا بلحجر

وحنا نقيسوهم بلقدر