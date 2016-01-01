اللهم إني أسألك رد القضاء و لكن أسألك اللطف فيه

السلام عليكم قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرح الأربعين النووية وفي المقام ينكر على من يقولون/ اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه ( فهدا دعاء بدعي باطل /فإدا قال/ اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه ( معناه أنه مستغن ،أي أفعل ما شئت ولكن خفف، وهدا غلط ،فالإنسان يسأل الله عزوجل رفع البلاء نهائيا فيقول مثلا / اللهم عافني ، اللهم أرزقني ، وما أشبه ذلك وإذا ،كان النبي صل الله عليه وسلام قال، لا يقل أحدكم اللهم أغفر لي إن شئت ،فقولك / لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه /أشد واعلم أن الدعاء قد يرد القضاء كما جاء في الحديث / لا يرد القدر إلا الدعاء وكم من إنسان إفتقر غاية الإفتقار حتى كاد يهلك ، فإدا دعا أجاب الله دعاءه وكم من إنسان مرض حتى أيس من الحياة ، فيدعو فيستجيب الله دعاءه