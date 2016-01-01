السلام عليكم جماعة الخير توحشتوني والا لالا نروح والا نقعد المهم انا شكل المنتدى ما عجبنيش هبطولي المعنويات المهم نحاول نتأقلم معاه جماعة الخير اليوم حبيت نحكي على سوجي حقار الرجال سيدهم ......... ايه نورمالمو كانت خدام الرجال سيدهم اليوم ولات حقار الرجال سيدهم بمعنى يا جماعة وليت نشوف واحد الظاهرة الله يسترنا منها جات موضة نتاع زواج البنات من الرجال اللي عندهم المال ايييييييييييييه شبعونا معاير وقالك نتوما ماديات يا سيدي ماديات غير عيشني مليح واسكت زعمى كاللي هوما يموتو على الفقر ياخي يتزوجو بالعجايز على جال كوارغط فرنسا او عندها الدراهم خلونا حكينا وعايرنا ومش حابة نبدا نعاير فمالك ومن بعد الرجال نتقمو منا وقالك ندو السوريات وتؤبشني وجينا حنا وقطعنالهم الركايب وبدلناهم بمهند وكانت الضربة القاضية وما قدروش عليها يعني البوقوس نتاع هنا رجع يبان خفاش قدام مهند ومراد ويحي وخلي وخلي يؤبشوني الزين يقتل ايا ومن بعد بداو السفارات كيما جارتي اللي حكيتلكم عليها زواج من كل الانواع هذا تركي وهذا من دبي وهذا وهذا مي توصل انو رجعو النسا يزوخو يزوجو بناتهم لمافيا يا حوجي نحكيلكم موقف نتلقا مع حبيبة بوس وتعناق وليليا واش راكي وشعال راكي وفوتناها وهاتي الجديد ايه ليليا تخطب ؟ مبروك حتى انا الله يكملك ويكملي اييه وبدا التحقيق راجلك واش يخدم قتلها انا ومانيش عارفة المهم يجيبهم وحلاليين حنا جماعة وردة تحت التاقة وفريد الاطرش ههه قدم يعني هاتي انت راجلك قاتلي انا راجلي يااااااااااا الحومة قاع تخاف منو قتلها يا حوجي علاه سبع ضحكت ليليا واشبيك كيفاه سبع قتلها امالا علاه يخافوه واشبيه مشوه مسكين قاتلي بعيد الشر نو صح عندو ضربة موس فوجهو ومخيط فكرشو وضربوه مرة زوج دقات مي ليليا والله خدعوه سينو هو ما يقدروش عليه قتلها متزوجة زربية سميرة والا واش علاع مخطينو راه مرقع يا طفلة ههههه تخافي يتطقع خخخخ ضحكت قاتلي مهبولة نو راجلي كان فالحبس معليش الله يتوب عليه قاتلي اواه نحب النوع هذا نمشي معاه ما نخافش وقادر على شفاه وراجلي يعرف كامل ليمافيا معناها وين نروحو نفروها يا حوجي قتلها منك صح واش تقولي قاتلي اييه ماراكيش عارفة البلاد تمشي هاكا لازم يكون عندك واحد معاهم نتاع سيوفا ويخافو منو قتلها يا طفلة الله يخليلك زربيتك ويخليلي مون شاوي العاقل نتاعي خموس عليه يا ختي ندي نتاع صلاة وعاقل خاطيه ما نقدرش نعيش فالخوف راجلي يدافع على روحو فحدود القانون ما يدنى للناس ما يدنو ليه الخلاصة يا جماعة واش هذا؟ وشعال من مرة نسمع هاكا اهالي يزوخو بنسب من هذا النوع مش معناها واحد محبوس ما يتزوجش لالا على العكس ربي يقبل التوبة شكون حنا حتى نحاسبو الناس مي يغلط غلطة مرة مش مافيا ويضرب الناس بالسيوفا ونخفر بيه يدافع عليا هذا ما يدافعش على رحو الا بسيف او جماعة تحميه كيفاه نامن على روحي منو وكيفاه يكونو ولادي معاه ؟ وبعيد على الزواج حتى بعض الاهالي تلقاهم يزوخو بولادهم اللي من هذا النوع سراقين ويتعدو على الناس ويفخرو بيه وبلاك عندهم واحد عاقل وقاري يظلو يعايرو فيه بالمافيا اللي فالدار يعني حنا شعب صح معكوس يا درا نتوما واش رايكم رجعت خدام الرجال حقارهم وسيدهم من فوق الخط ليكم