حقار الرجال سيدهم ........

الموضوع في 'منتدى واش راك تهدر' نشر بواسطة ليليا مرام, ‏30 ديسمبر 2016 على 18:23.

  1. ليليا مرام

    ليليا مرام
    :: مشرفة ::
    منتدى الحياة الزوجية

    تاريخ التسجيل:
    ‏16 جوان 2009
    المشاركات:
    3,391
    الإعجابات المتلقاة:
    9,925
    نقاط الجوائز:
    191
    السلام عليكم جماعة الخير
    توحشتوني والا لالا نروح والا نقعد المهم انا شكل المنتدى ما عجبنيش هبطولي المعنويات المهم نحاول نتأقلم معاه
    جماعة الخير اليوم حبيت نحكي على سوجي
    حقار الرجال سيدهم ......... ايه نورمالمو كانت خدام الرجال سيدهم اليوم ولات حقار الرجال سيدهم
    بمعنى يا جماعة وليت نشوف واحد الظاهرة الله يسترنا منها
    جات موضة نتاع زواج البنات من الرجال اللي عندهم المال ايييييييييييييه شبعونا معاير وقالك نتوما ماديات يا سيدي ماديات غير عيشني مليح واسكت زعمى كاللي هوما يموتو على الفقر ياخي يتزوجو بالعجايز على جال كوارغط فرنسا او عندها الدراهم خلونا حكينا وعايرنا ومش حابة نبدا نعاير فمالك
    ومن بعد الرجال نتقمو منا وقالك ندو السوريات وتؤبشني وجينا حنا وقطعنالهم الركايب وبدلناهم بمهند وكانت الضربة القاضية وما قدروش عليها
    يعني البوقوس نتاع هنا رجع يبان خفاش قدام مهند ومراد ويحي وخلي وخلي يؤبشوني الزين يقتل
    ايا ومن بعد بداو السفارات كيما جارتي اللي حكيتلكم عليها زواج من كل الانواع هذا تركي وهذا من دبي وهذا وهذا
    مي توصل انو رجعو النسا يزوخو يزوجو بناتهم لمافيا يا حوجي نحكيلكم موقف
    نتلقا مع حبيبة بوس وتعناق وليليا واش راكي وشعال راكي وفوتناها وهاتي الجديد
    ايه ليليا تخطب ؟ مبروك حتى انا الله يكملك ويكملي اييه وبدا التحقيق راجلك واش يخدم قتلها انا ومانيش عارفة المهم يجيبهم وحلاليين حنا جماعة وردة تحت التاقة وفريد الاطرش ههه قدم يعني هاتي انت راجلك قاتلي انا راجلي يااااااااااا الحومة قاع تخاف منو
    قتلها يا حوجي علاه سبع ضحكت ليليا واشبيك كيفاه سبع قتلها امالا علاه يخافوه واشبيه مشوه مسكين قاتلي بعيد الشر نو
    صح عندو ضربة موس فوجهو ومخيط فكرشو وضربوه مرة زوج دقات مي ليليا والله خدعوه سينو هو ما يقدروش عليه
    قتلها متزوجة زربية سميرة والا واش علاع مخطينو راه مرقع يا طفلة ههههه تخافي يتطقع خخخخ ضحكت قاتلي مهبولة نو راجلي كان فالحبس معليش الله يتوب عليه قاتلي اواه نحب النوع هذا نمشي معاه ما نخافش وقادر على شفاه وراجلي يعرف كامل ليمافيا معناها وين نروحو نفروها يا حوجي قتلها منك صح واش تقولي قاتلي اييه ماراكيش عارفة البلاد تمشي هاكا لازم يكون عندك واحد معاهم نتاع سيوفا ويخافو منو
    قتلها يا طفلة الله يخليلك زربيتك ويخليلي مون شاوي العاقل نتاعي خموس عليه يا ختي ندي نتاع صلاة وعاقل خاطيه ما نقدرش نعيش فالخوف راجلي يدافع على روحو فحدود القانون ما يدنى للناس ما يدنو ليه
    الخلاصة يا جماعة واش هذا؟ وشعال من مرة نسمع هاكا اهالي يزوخو بنسب من هذا النوع مش معناها واحد محبوس ما يتزوجش لالا على العكس ربي يقبل التوبة شكون حنا حتى نحاسبو الناس مي يغلط غلطة مرة مش مافيا ويضرب الناس بالسيوفا ونخفر بيه يدافع عليا هذا ما يدافعش على رحو الا بسيف او جماعة تحميه كيفاه نامن على روحي منو وكيفاه يكونو ولادي معاه ؟
    وبعيد على الزواج حتى بعض الاهالي تلقاهم يزوخو بولادهم اللي من هذا النوع سراقين ويتعدو على الناس ويفخرو بيه وبلاك عندهم واحد عاقل وقاري يظلو يعايرو فيه بالمافيا اللي فالدار

    يعني حنا شعب صح معكوس يا درا نتوما واش رايكم رجعت خدام الرجال حقارهم وسيدهم من فوق
    الخط ليكم
     
    bleu roi, "viola", Mustapha Bita و 3 آخرون معجبون بهذا.
    ليليا مرام, ‏30 ديسمبر 2016 على 18:23
    #1
  2. (منير)

    (منير) :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏3 سبتمبر 2016
    المشاركات:
    645
    الإعجابات المتلقاة:
    1,311
    نقاط الجوائز:
    51
    بسم الله الرحمن الرحيم
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    لى عودة بإذن الله مع موضوعك يامشرفتى مرام
     
    ليليا مرام معجب بهذا.
    (منير), ‏30 ديسمبر 2016 على 18:41
    #2
  3. حكاية قمر

    حكاية قمر
    :: مشرفة ::
    أقسام الأدب والثقافة

    تاريخ التسجيل:
    ‏2 أوت 2013
    المشاركات:
    9,000
    الإعجابات المتلقاة:
    19,056
    نقاط الجوائز:
    351
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    فلسطين
    غادي نقولهالك بالدارجة الفصحى ^^ دعوة الشر وصاي ما بقا زواج
    كولى ليه خلفيات من غير تكوين أسرة ناجحة
    بالنسبة للمنتدى داك توالفي غي بشوية وراه متطور علامة
    موفقة
     
    لؤلؤة قسنطينة و ليليا مرام معجبون بهذا.
    حكاية قمر, ‏30 ديسمبر 2016 على 18:50
    #3
  4. habchisalaheddin

    habchisalaheddin :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏27 جانفي 2016
    المشاركات:
    2,588
    الإعجابات المتلقاة:
    6,985
    نقاط الجوائز:
    111
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    الجلفة
    السلام عليكم
    عودة المواضيع الشيقة
    ههه
    لي عودة ان شاء الله
     
    ليليا مرام و لؤلؤة قسنطينة معجبون بهذا.
    habchisalaheddin, ‏30 ديسمبر 2016 على 18:52
    #4
  5. لؤلؤة قسنطينة

    لؤلؤة قسنطينة
    :: مشرفة ::
    منتدى واش راك تهدر

    تاريخ التسجيل:
    ‏13 أفريل 2013
    المشاركات:
    9,724
    الإعجابات المتلقاة:
    32,537
    نقاط الجوائز:
    351
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    قسنطينة
    السلاااام عليكم ليلوشة واش احوالك؟
    توحشناك هادي غيبة راكي ماتطليش علينا بزاف ان شاء الله تكوني بخير
    واذا على الستايل يوم ورا يوم توالفي بيه المهم حنا رانا هنا نغنيوك على اي ستايل الصح فينا هههه (تبا للتواضع)
    المهم نوليو للموضوع قتلتيني بكلمة زربية سميرة ههههه السيد مسكين مرقع هو يمشي ومصارنو سابقينو من الضرب بزاف
    راهو كتر على الخريطة الجغرافيا جسدة فيه (جغرافيا تمشي على رجلين) هههه
    اصلا البنات هادو كل مرة تجيهم لامود على حاجة ساعات يحبو الراجل المرخوف لي تتحكم فيه وديرو زربية وساعات
    تحوس على واحد مرقع كي الزربية هههه، نشفى عليها مرة قاتلي وحدة نحب الراجل لي ينوضني بكف ويرقدني بكف ههههه
    يعني حتى المافية وولاو مطلوبين هههه بنات اليوم والله ساعات يحيروني يتزوجو بالمتزوج بالمافيا بالشايب
    المهم زواج وخلاص، وكيما قلتيها حنا يهمنا رجل صالح ومصلي ويخاف ربي ويعرف مسؤولياتو مليح
    ويعرف وكتاه يكون راجل بمواقفو ماش شرط زربية تشي عليه المرأة ولا وجهو مرسوم بالموس
    ربي يهديهم برك وربي يوفقك للخير ويهنيك ان شاء الله
    شكرا ليلوشة على الموضوع مع اني والفت بالوجوه هادوك ليوم الموضوع ناشف مسكين هههه
    بالتوفيق عزيزتي


     
    ليليا مرام معجب بهذا.
    لؤلؤة قسنطينة, ‏30 ديسمبر 2016 على 18:58
    #5
  6. Mustapha Bita

    Mustapha Bita :: عضو مُشارك ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏2 ديسمبر 2016
    المشاركات:
    231
    الإعجابات المتلقاة:
    412
    نقاط الجوائز:
    13
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    ATLANTIS
    اولا نعاير في مالك..هدا سب او شتم او..مادا !!
    الزواج عند دول الغرب (الاغبياء) ليس فيه شروط مثل الدول العربية المتقدمة (ماشاء الله)
    بنات الجزائر مسلمين في كل شيء.الا الزواج يريدون مالا عين رات ولا خطر على بال بشر.
    الا بعض البنات ليس لهم اي حظ مع انهم اطيب الناس ..ويقعون في اوحش الدكور
    واوحش النساء يقعون في اطيب الدكور.

    اعلم ان هدا الكلام خارج الموضوع الا واضافة فقط.
     
    ليليا مرام معجب بهذا.
    Mustapha Bita, ‏30 ديسمبر 2016 على 18:58
    #6
  7. يونس قاسم

    يونس قاسم :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏1 جويلية 2016
    المشاركات:
    2,340
    الإعجابات المتلقاة:
    9,391
    نقاط الجوائز:
    111
    هههههههههه كالعادة هبال و فرجة وضحك وحقيقة مع ليليا
    المنتدى هايل يا مجنونة مع الوقت توالفيه
    المهم حبيت نعرف حاجة والراجل لي يخاف زعما يتزوج ؟هههه
    تحت شعار كن زربية وتزوج هههههه لازم تكون محابسي و مخيط من كل بلاصة هه
    الحقيقة حنا ماعندناش هذي العقلية رانا ملاح يا مفتاح
    معناتها كي نحب نجيبها من بلاد بعيدة نخيط روحي ونروح ليهم خلاص ليليا
    ههههههههه يعطيك الربح
    ربي يجيب الخير
     
    ليليا مرام معجب بهذا.
    يونس قاسم, ‏30 ديسمبر 2016 على 19:04
    #7
  8. ليليا مرام

    ليليا مرام
    :: مشرفة ::
    منتدى الحياة الزوجية

    تاريخ التسجيل:
    ‏16 جوان 2009
    المشاركات:
    3,391
    الإعجابات المتلقاة:
    9,925
    نقاط الجوائز:
    191
    السلام عليكم خونا منير اهلا وسهلا نورتني
    ان شاء الله نستنى ردك ورأيك الكريم
    شكرا لك
     
    ليليا مرام, ‏30 ديسمبر 2016 على 19:06
    #8
  9. ليليا مرام

    ليليا مرام
    :: مشرفة ::
    منتدى الحياة الزوجية

    تاريخ التسجيل:
    ‏16 جوان 2009
    المشاركات:
    3,391
    الإعجابات المتلقاة:
    9,925
    نقاط الجوائز:
    191
    السلام عليكم اختي نورتيني
    ايه يحوسو على دعاوي الشر المهم تزوج ويويوييويو ولاصال وخلاص المهم قدام الجيران تتزوج زربية والا تابي والا كاشريدو المهم عندها راجل
    ما نوالف ما والو انا قديمة نحب القديم المنتدى هكذا ما عجبنيش ههه
    شكرا
     
    ليليا مرام, ‏30 ديسمبر 2016 على 19:07
    #9
  10. ليليا مرام

    ليليا مرام
    :: مشرفة ::
    منتدى الحياة الزوجية

    تاريخ التسجيل:
    ‏16 جوان 2009
    المشاركات:
    3,391
    الإعجابات المتلقاة:
    9,925
    نقاط الجوائز:
    191
    السلام عليكم مستر صلاح الدين هاوااااااااار يووووووو
    ايه راني رجعتلكم وقت نقدر نجي نصدعكم ونروح ههه
    ارجع راني نستنى تحط رد
    شكرا
     
    habchisalaheddin معجب بهذا.
    ليليا مرام, ‏30 ديسمبر 2016 على 19:08
    #10
  11. ليليا مرام

    ليليا مرام
    :: مشرفة ::
    منتدى الحياة الزوجية

    تاريخ التسجيل:
    ‏16 جوان 2009
    المشاركات:
    3,391
    الإعجابات المتلقاة:
    9,925
    نقاط الجوائز:
    191
    السلام عليكم مريومة معلييكش واش احوالك واهلك واختك وجيرانكم وسلمي عليهم وركزي على البوقوس فيهم
    والله الستايل هذا مدوخني جيت ندير تعديل ونحط الرسوم هذوك يا حسراه ما كانش تعديل معناها تغلط تخسر اييييييييه يا اللمة مين كنت بالجبة القديمة روعة ما تبدلي ما والو راه جانا هذا السروال السليم وحصلنا في جدو انا ما نوالفش بيه ما عجبنيش
    موضوع زربية سميرة اييييييه نجيبلك الجديد راهم يخيرو المرقع والمقطع واللي مضروب في وجهو لازم تكون فيه 36 غزرة هذاك معناها زربية اصلية وفان دام بلا عظام معناها قادر على شقاه والله تحيري هذا الزواج رجعلهم كوشمار المهم تزوج برك شايب عايب مضروب مسمر بالمسامر هات برك كوستيم ولاصونات ويويويويو تزوجو خلاص الله يهديهم يا سيدي واش داك للزربية المرقعة تزوجي على الصح والا خلي راجل وغلط وتاب معليش ربي يغفر ويسامح اما راجل فرعون فوق الارض اواه هذاك الالا
    يا اختي راجل عاقل زوالي ومعليش يصلي ما يحقرش الناس حدو حد روحو ولا مافيا يمشي ويزأر تقول سبع وهو قط
    اييه الوجوه هذوك جيت نديرهم ماكانش تعديل
    شكرا نورتيني
     
    ليليا مرام, ‏30 ديسمبر 2016 على 19:13
    #11
  12. ليليا مرام

    ليليا مرام
    :: مشرفة ::
    منتدى الحياة الزوجية

    تاريخ التسجيل:
    ‏16 جوان 2009
    المشاركات:
    3,391
    الإعجابات المتلقاة:
    9,925
    نقاط الجوائز:
    191
    السلام عليكم خويا مصطفى اهلا وسهلا
    ايه مالك موالفة نعايرو وهو يعايرني راك جديد من بعد تعرف مالك هذاك الغيور مني موالفين نتعايرو
    البنات الكل فالعالم العربي يخمو فامور سطحية على جال شبح العنوسة ولو انو شبح العنوسة شباب على واحد وجهو مرقع كالزربية
    ركزلي على بنات ما عندهمش حظ اييييييييه يكام حنا مساكن نتاع المنتدى ما عندنا زهر
    الطيبون للطيبات ان شاء الله
    شكرا لك
     
    ليليا مرام, ‏30 ديسمبر 2016 على 19:15
    #12
  13. ليليا مرام

    ليليا مرام
    :: مشرفة ::
    منتدى الحياة الزوجية

    تاريخ التسجيل:
    ‏16 جوان 2009
    المشاركات:
    3,391
    الإعجابات المتلقاة:
    9,925
    نقاط الجوائز:
    191
    الشلام عليكم يونس واش راك ؟
    ما هايل ما والو انا ما عجبنيش مشيان ورقيق تقول سروال سليم ما عجبنيش اطلاقا ما نوالفش يا سيدي
    ايوا شعار كن زربية وروح تقدم لعلجية هخههه ياو محابسي وربي يتوب معليش مي انو مافيا ونتاع جماعات وكلاب حاشاك ومرقع من وجهو تقول مخيط بياسة فيه نونونو محال نتخيل روحي متزوجة براجل هاكا يا لطيف
    ومفتاح نتاع واش ههههههههههههه رجعتني مفتاح وووووووووواع نتوما فالشرق نظن ناقصين العصابات هذو اللهم فعنابة يا لطيف مع احترامي لكل اهالي عنابة الكرام وين نروحو كاين المليح والقبيح
    ايوا كي تحب تجيبها روحو اضرب روحك والا ارواح نخيطك ونرقعك ونبعثك تخطب ويا ريت تقدم شهادة نتاع مافيا وشعال من كلب عضك ههههه
    ويعطيك الخير والربح
    شكرا
    امين
     
    ليليا مرام, ‏30 ديسمبر 2016 على 19:19
    #13
  14. Mustapha Bita

    Mustapha Bita :: عضو مُشارك ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏2 ديسمبر 2016
    المشاركات:
    231
    الإعجابات المتلقاة:
    412
    نقاط الجوائز:
    13
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    ATLANTIS
    لاتعتمدي على الطيبون للطيبات
    بل بمجرد التفكير بالعقل ان اغلبنا نحن الدكور نستغل طيبة البنت كي تقع في شباكنا
    لان البنات نقطة ضعفهم في المواقف التي تحتاج الى معين .والرجل يستغل الموقف او يصنع الموقف لرمي شباكه
    لكل بنت.تاكدي ان اي شخص اعجبتيه سيقول لك وبكل جرئة ,,كي يسال عنكي وياتي لخطبتك
    اما ان يقول لك اعجبتيني ويدخل في تفاصيل اخرى هدا ليس اعجاب بل مجرد تضييع وقتك وتشويه سمعتك امام الاخرين
     
    Mustapha Bita, ‏30 ديسمبر 2016 على 19:28
    #14
  15. bleu roi

    bleu roi :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏5 مارس 2014
    المشاركات:
    695
    الإعجابات المتلقاة:
    1,303
    نقاط الجوائز:
    51
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    قسنطينة
    السلام عليكم

    حسب ظني أن نادرا مايتزوج مثل هكذا أشكال فهؤلاء الذين يطلق عليهم بالرجلة تجدهم مخلطينها

    شراب و بنات حرام وحبس من المستحيل ان يكون عندو رأي و يتزوج لان خلصت عليه دوبل سيس

    نحن لسنا في حرب أهلية أو كولومبيا حتى تحتاج المراة زوج يكون رجل النينجا الحمد لله نحن ننعم بالسلام

    المهم الرجل يكون عندوا قدر و قيمة حتى في وقتنا هذا تغييرت الرجلة تاع السيوفة راحت بكري درك الرجلة بالتيكي ولعندوا الدراهم والكتاف .

    في الحقيقة هذا النوع من النساء الذي يحب الرجلوات يفكرون حسب مستواهم المحدود تجدها لاهي مثقفة

    جاءت من الدواوير لهذا تحب المشاكل والضرب والعراكات حتى حياتهم الزوجية راكبة بالسكوتش .

    الزواج في حد ذاته هو توافق الطرفين الناس ملاح يحب الناس ملاح و القبيح يحب القبيح

    صدق من قال تقع الطيور على أشكالها

    تسلمي
     
    bleu roi, ‏30 ديسمبر 2016 على 19:29
    #15