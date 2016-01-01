حقار الرجال سيدهم ........

السلاااام عليكم ليلوشة واش احوالك؟

توحشناك هادي غيبة راكي ماتطليش علينا بزاف ان شاء الله تكوني بخير

واذا على الستايل يوم ورا يوم توالفي بيه المهم حنا رانا هنا نغنيوك على اي ستايل الصح فينا هههه (تبا للتواضع)

المهم نوليو للموضوع قتلتيني بكلمة زربية سميرة ههههه السيد مسكين مرقع هو يمشي ومصارنو سابقينو من الضرب بزاف

راهو كتر على الخريطة الجغرافيا جسدة فيه (جغرافيا تمشي على رجلين) هههه

اصلا البنات هادو كل مرة تجيهم لامود على حاجة ساعات يحبو الراجل المرخوف لي تتحكم فيه وديرو زربية وساعات

تحوس على واحد مرقع كي الزربية هههه، نشفى عليها مرة قاتلي وحدة نحب الراجل لي ينوضني بكف ويرقدني بكف ههههه

يعني حتى المافية وولاو مطلوبين هههه بنات اليوم والله ساعات يحيروني يتزوجو بالمتزوج بالمافيا بالشايب

المهم زواج وخلاص، وكيما قلتيها حنا يهمنا رجل صالح ومصلي ويخاف ربي ويعرف مسؤولياتو مليح

ويعرف وكتاه يكون راجل بمواقفو ماش شرط زربية تشي عليه المرأة ولا وجهو مرسوم بالموس

ربي يهديهم برك وربي يوفقك للخير ويهنيك ان شاء الله

شكرا ليلوشة على الموضوع مع اني والفت بالوجوه هادوك ليوم الموضوع ناشف مسكين هههه

بالتوفيق عزيزتي





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