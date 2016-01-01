شعر عن الرياضيات

الموضوع في 'منتدى الشعر والخاطرة [ منقـولات ]' نشر بواسطة الصارم المسلول, ‏30 ديسمبر 2016 على 22:02.

  1. الصارم المسلول

    الصارم المسلول
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    قدري أكامل في الحياة وأسعد ..........صدح الهزار وقلبه يتفصد


    أرنو لأشكال التفاضل مثلما ....... يرنو إلي مزع القيود مقيد


    وتساءلت عني الجذور كأنني........ علم يلوح للزمان وينشد


    ونسيت في ظل الحياة مكانتي ....... في منزل هو للتعاسة مقعد


    أخفيت من كل الدوال نهايتي ........ فأنا المعذب بالنهاية أحسد


    وحملت رايات القطوع وهالني ....... قطع يكاد من الصعوبة يوقد


    ورمتني الأقدار بين محاور.....في مقطع هو للتناظر سيد


    فوقفت أشرح بالرموز روايتي....... عبر المسير بذكرها تنهد


    ولم انس أن كسر القلب لا....... يجبر ولاينسى مهما طال الأمد


    همس على أذني يذكرني الأسى ...... وأحار في طيف المنام وأشرد


    فمضيت أنظم للعلوم قصيدة .......إن الطبيب على الزمان مضمد
     
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    الصارم المسلول, ‏30 ديسمبر 2016 على 22:02
    #1
  2. الصارم المسلول

    الصارم المسلول
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    الصارم المسلول, ‏30 ديسمبر 2016 على 22:05
    #2
  3. الصارم المسلول

    الصارم المسلول
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    soumia hadj معجب بهذا.
    الصارم المسلول, ‏30 ديسمبر 2016 على 22:06
    #3
  4. soumia hadj

    soumia hadj :: عضو فعّال ::

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    ما شاء الله
    رائعة جدا
    ما ان قرأت العنوان تذكرت خربشاتي في المتوسط والثانوي كنت اكتب مثل هذا لكن ببراعة هاته الفصاحة
    الله يبارك
    بالتوفيق
     
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    soumia hadj, ‏30 ديسمبر 2016 على 22:11
    #4
  5. الصارم المسلول

    الصارم المسلول
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    هههههههها
    أرجعتك للوراء
    كنت أحب الرياضيات
    لكن أصبح الملل ،بسبب التعب من تدريسها
     
    الصارم المسلول, ‏30 ديسمبر 2016 على 22:27
    #5