شعر عن الرياضيات

قدري أكامل في الحياة وأسعد ..........صدح الهزار وقلبه يتفصد





أرنو ل أشكال التفاضل مثلما ....... يرنو إلي مزع القيود مقيد





وتساءلت عني الجذور كأنني........ علم يلوح للزمان وينشد





ونسيت في ظل الحياة مكانتي ....... في منزل هو للتعاسة مقعد





أخفيت من كل الدوال نهايت ي ........ فأنا المعذب ب النهاية أحسد





وحملت رايات القطوع وهالني ....... قطع يكاد من الصعوبة يوقد





ورمتني الأقدار بين محاور .....في مقطع هو ل لتناظر سيد





فوقفت أشرح با لرموز روايتي....... عبر المسير بذكرها تنهد





ولم انس أن كسر القلب لا....... ي جبر ولاينسى مهما طال الأمد





همس على أذني يذكرني الأسى ...... وأحار في طيف المنام وأشرد





فمضيت أنظم للعلوم قصيدة .......إن الطبيب على الزمان مضمد