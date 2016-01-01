قدري أكامل في الحياة وأسعد ..........صدح الهزار وقلبه يتفصد أرنو لأشكال التفاضل مثلما ....... يرنو إلي مزع القيود مقيد وتساءلت عني الجذور كأنني........ علم يلوح للزمان وينشد ونسيت في ظل الحياة مكانتي ....... في منزل هو للتعاسة مقعد أخفيت من كل الدوال نهايتي ........ فأنا المعذب بالنهاية أحسد وحملت رايات القطوع وهالني ....... قطع يكاد من الصعوبة يوقد ورمتني الأقدار بين محاور.....في مقطع هو للتناظر سيد فوقفت أشرح بالرموز روايتي....... عبر المسير بذكرها تنهد ولم انس أن كسر القلب لا....... يجبر ولاينسى مهما طال الأمد همس على أذني يذكرني الأسى ...... وأحار في طيف المنام وأشرد فمضيت أنظم للعلوم قصيدة .......إن الطبيب على الزمان مضمد