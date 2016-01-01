نهاية العام 2016 وبداية 2017

الُسِلُامٌ ْعلُيَكِمٌ وَ رَحُمٌةِ الُلُُه وَ بّرَكِاتُْه

حقا اخي

فكرة رائعة جدا

تكسبنا اجرا وتبعدنا عن ما أصبح تقليدا

إِنْ شَاْءَ اللَّه

بارك الله فيك​