نهاية العام 2016 وبداية 2017

سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بناس لمة اعزاء لم اجد عنوان مناسب للموضوع ف ليوم جيتكم بفكرة جديدة ترضينا وترض الله عزوجل مهم ناس اجانب في راس سنة يقومون بتبادل الهداية وصور واحتفالات و رسائل الحب ...الخ من اشياء يقومون بها الحمد الله نحن مسلمون اوصانا النبي صلى الله عليه وسلم بأنا لدينا عيدان هما - عيد الفطر و عيد الاضخى مبارك واعياد اخرى لا نحتفل بها الا اعياد وطنية لبلادنا فبعض الخاص في بلظنا يحتفلون بعيد رأس السنة يقمون بتبادل الهديا ورسائل وغيرها لدي فكرة تجعلنا نحتفل بهذا امر بشكل جيد كل شخص على ساعة 11:55 قبل انتهاء العام يذهب يتوضى و يصلي ركعتين لله لعلاه تكون من ميزان حسناتنا فهكذا ننهي عامنا بالسنة ونبدأ عام جديد بالسنة خيرا لنا ان نحتفل بأمور تافهة ومعتقدات تافهة (هدايا كريسمس ) اذا عجبتكم فكرى طبقوها ارجوكم ونشاله يكثر ربي علينا حسنات اكثر من سيئات ويارب امحي كل خطيانا مظات علينا في هذا عام 2016 ونشاله يكون عام 2017 في خير ورحمة تحياتي اخوكم اسامة