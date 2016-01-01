نهاية العام 2016 وبداية 2017

الموضوع في 'مجتمع اللمة العام' نشر بواسطة مشاغب, ‏30 ديسمبر 2016 على 22:50.

  1. مشاغب

    مشاغب :: عضو مُشارك ::

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    بلجيكا نشاله نروح ...قتلوا امين
    سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
    مرحبا بناس لمة اعزاء
    لم اجد عنوان مناسب للموضوع ف
    ليوم جيتكم بفكرة جديدة ترضينا وترض الله عزوجل
    مهم ناس اجانب في راس سنة يقومون بتبادل الهداية وصور واحتفالات و رسائل الحب ...الخ من اشياء يقومون بها
    الحمد الله نحن مسلمون اوصانا النبي صلى الله عليه وسلم بأنا لدينا عيدان هما - عيد الفطر و عيد الاضخى مبارك
    واعياد اخرى لا نحتفل بها الا اعياد وطنية لبلادنا
    فبعض الخاص في بلظنا يحتفلون بعيد رأس السنة
    يقمون بتبادل الهديا ورسائل وغيرها
    لدي فكرة تجعلنا نحتفل بهذا امر بشكل جيد
    كل شخص على ساعة 11:55 قبل انتهاء العام يذهب يتوضى و يصلي ركعتين لله لعلاه تكون من ميزان حسناتنا
    فهكذا ننهي عامنا بالسنة ونبدأ عام جديد بالسنة
    خيرا لنا ان نحتفل بأمور تافهة ومعتقدات تافهة (هدايا كريسمس )
    اذا عجبتكم فكرى طبقوها ارجوكم
    ونشاله يكثر ربي علينا حسنات اكثر من سيئات ويارب امحي كل خطيانا مظات علينا في هذا عام 2016
    ونشاله يكون عام 2017 في خير ورحمة
    تحياتي اخوكم اسامة
     
    yaso ياسمين معجب بهذا.
    مشاغب, ‏30 ديسمبر 2016 على 22:50
    #1
  2. yaso ياسمين

    yaso ياسمين
    :: مشرفة ::
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    الُسِلُامٌ ْعلُيَكِمٌ وَ رَحُمٌةِ الُلُُه وَ بّرَكِاتُْه
    حقا اخي
    فكرة رائعة جدا
    تكسبنا اجرا وتبعدنا عن ما أصبح تقليدا
    إِنْ شَاْءَ اللَّه
    بارك الله فيك​
     
    مشاغب معجب بهذا.
    yaso ياسمين, ‏30 ديسمبر 2016 على 23:04
    #2
  3. مشاغب

    مشاغب :: عضو مُشارك ::

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    بلجيكا نشاله نروح ...قتلوا امين
    نشاله تعجب كل اعضاء
     
    مشاغب, ‏31 ديسمبر 2016 على 04:19
    #3