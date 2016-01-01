{ مُمَيَّزُونْ }.....علاه الجزائري يسافر للخارج

علاه الجزائري يسافر للخارج بزاف...........



السلام عليكم جميعا ان شاء الله اموركم بخيرالشكر للإدارة لإختياري للمرحلة الثانية من مسابقة مميزونالمرحلة هذي اخترتو لنا موضوعانا ضرك نضحك والا نبكي....وحنا فهمنا علاه يلقاو فالخارج اللي ما لقاوهش هنا ارواحو نحاولو نجاوبوشبابنا تبارك الله مش قاري مي يحب يخدم فاعلى المناصب وكامل ديركتور وما يعرفوش يسوقو حتى تراكتورمعناها عمرو لا يعرلف حرف ويحب يخدم فامور كبيرة وفي بالو فالخارج الشركات راهم يستنو فيهمعليناش هذي ونفوتوها نروحو لاحلامهم نتاع اليقظةالجزائري مجاهد ويحب يحرر مي ما يروحش يحرر غزة والا سوريا لالا قالك نروح ونجاهد ونديها قاورية كونتر عليك وندخلها للإسلام وهو خارج منواييييييييه اضحكو هو الصلاة وما يصليش الجامع قدام دارهم ويعجز يمشي زوج خطوات مي يروح للخارج باه القاورية هذيك توب على يدو عظيم ابن بلدي مجاهد صنديد وراهي تستنى فيه حور العين لما يموت شهيد في فرنساايوا هذي غنية والفناها نتاع نديها قاورية زيد ارواحو نشوفو نقطة اخرىهنا فالدار ياكلو ويرمو وما يعجبهم العجب ويتقلشو على الخدمة عيب يخدم منظف عيب يخدم عساس عيب وعار يشوفوه يخدم فالفلاحة مي لما يروح للخارج يتعلم يغسل الماعن وينشفهم وي يا ناس ينشفهم حتى يرجعو يبرقو وهذا الكل على واش حبيت نفهمتروح وتخاطر وتغرق فالبحر وتظل هناك تتخبى من لابوليس مذلول فبلاد الناس وهنا قيمتك فالسما عايش قدام اهلك ومش عاجبك الحال كرامتك محفوظة واحد ما يقولك كلمة بلادك وارضك ودير واش تحب دارنا تستر عارنا دايما يقولها اهلينا مي ما نفهموهاش حتى نتمرمدو فديار الناسالخارج فواش خير منا نظام مليح معيشة مليحة البلدان نظاف ما يحكوش وما يتلاهوش ببعضاهم ديرو تاويل واش من تاويلالتاويل الي نخسر فيه كرامتي ونذل فيه روحي وتبقى واسمها بلاد الناس ينعل بوه تاويل طونوبيل الناس هنا رزقها ربي ودارت طونوبيلات ... الاورو تتمحن وتتغرب وتلمهم وماكان اللي شافك كيفاه عايش هناك باه تجي من الصيف للصيف توريهم ورقة اورو تزوخ بها وانت فقلبك تبكي بالدم على الميزيرية هناك على واش المظاهر والا شوفوني واسمني ميقري يا واسمك ياخي ببون حوغ بون سواغ اللي طلعت بيهم من وين وليت قاوري واووووف وباف وسانفيغياااااااليجون نتاعنا يحسن عونكم رانا عارفين مي دارك دارك مهما رحبو بيك فديار الناس يحبوك شهر وعام وعوام مي تبقى براني مهما درتخيّر انت تعيش بكرامتك او تعيش مذلول الكل يهرب للخارج ويقولك التاويل روما ولا نتوما على قولتهم روحو لروما ونشوفوكم واش ديرو روحو لفرنسا اللي عذبت اهليكم وحرقتهم وضرك اللي يروح راه يلوم روحو راهم يلطقو ليجون ويلصقولهم تهم انهم مع داعش وتخلي اهلك هنا قلبهم محروق ما عارفين وين راك ما قادرين يوصلولك تخيل باباك ويماك يتفرجو فيك وانت تنقتل قدامهم وانت ما عندك حتى علاقة واسمك مشبوه ويديرولك تهمة وتولي منبوذ وتحرق قلبهم وعلاه عليك كل هذافالاخير نقولو شبابنا تالفتلو وبرك هو عارف رايح للمجهول وعارف يروح يروح ويجي غير لبلادو حتى وميت بلاد الناس ما تشدوش وتدخل لبلادك اما على رجليك اما فوق الكتاف يلمك غير تراب بلادك خمو مليح الرزق من الله وهنا وتخدم مهما كانت المهم حلالان شاء الله نسمعو انو نسب نتاع الحراقة قلت وربي يكون قعونكمكان هذا موضوعي وان شاء اللع يعجبكم ​