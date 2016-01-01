السَلآمُ عَليْكُم وَ رحْمَةُ اللهِ تَعَآلىَ وَ برَكَآتهُ أنتِ مُسلِمة ~ حفِيدَة عآئِشة و خدِيجة رضِي الله عنهُمَا و لاَ يلِيق بحفِيدة هؤلاءِ أن تكونَ هِمتُها دنيويّة محصُورَة بطلاءِ الأظافِر و الرُموشِ و صِبغاتِ الشعرْ اِبنِي من روحِكِ همّة سماويّة المرَامْ بلّغِي و لو آية عن رسُول الله انصحِي غيرَكِ بالحِجابِ و الأوامِر الشرعيّة أدخلِي الإنترنتْ للدعوةِ فِي سبيلِ الله ( لتستفِيدِي و تفِيدِي ) سجّلِي فِي المواقِع و المنتديَاتِ الإسلاميّة الغيرْ مختلطَة و استفِيدِي مِمّا ينشرونَه و أفِيدِيهم بما تعرفِينَه عن الشرعِ و الدِين علّمِي الأطفالْ سُورة من سُورِ القرآن و لكِ بذلكَ حسناتِ كلّمَا قرأوهَا اِقرئِي عن الأمّة و عُظمائِهَا ، احملِي همّ الدِين و همّ الأمّة انسجِي خيوطًا من الدعاءِ لإخوانِك المُستضعفِين فِي كلّ بلادِ المسلمِين و لا ترمِي عبراتِك هدرًا فِي أغنيَة عاشِقٍ أو ممثلٍ فاسٍدْ يَا حبِيبَة الهمّ ليسَ سهلًا أن تحمِلينَه الآن ( همّ الأمّة و همّ الدِين ) لأن روحكِ مشوّهة بالعبثِ الذِي جرفتِيه من الأفلامِ و المسلسلاتْ الهابِطة و الأغانِي و ... () لكنّ الله يهدِي منْ أحبّ أتركِيهَا أوّلًا و اقتلعِي جذورَ الشهوةِ من نفسِك و بادِرِي بقولِ #أنا_لهَا #أنا_لَها و ليكنِ الله فِي عونكِ