أنتِ مُسلِمة ~

الموضوع في 'ركن التوعية الدينية النسائية' نشر بواسطة عآشقة الجنة, ‏31 ديسمبر 2016 على 08:08.

  1. عآشقة الجنة

    عآشقة الجنة :: عضو مَلكِي ::

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    السَلآمُ عَليْكُم وَ رحْمَةُ اللهِ تَعَآلىَ وَ برَكَآتهُ

    أنتِ مُسلِمة ~

    حفِيدَة عآئِشة و خدِيجة رضِي الله عنهُمَا
    و لاَ يلِيق بحفِيدة هؤلاءِ أن تكونَ هِمتُها دنيويّة
    محصُورَة بطلاءِ الأظافِر و الرُموشِ و صِبغاتِ الشعرْ
    اِبنِي من روحِكِ همّة سماويّة المرَامْ
    بلّغِي و لو آية عن رسُول الله
    انصحِي غيرَكِ بالحِجابِ و الأوامِر الشرعيّة
    أدخلِي الإنترنتْ للدعوةِ فِي سبيلِ الله ( لتستفِيدِي و تفِيدِي )
    سجّلِي فِي المواقِع و المنتديَاتِ الإسلاميّة الغيرْ مختلطَة و استفِيدِي
    مِمّا ينشرونَه و أفِيدِيهم بما تعرفِينَه عن الشرعِ و الدِين
    علّمِي الأطفالْ سُورة من سُورِ القرآن و لكِ بذلكَ حسناتِ كلّمَا قرأوهَا
    اِقرئِي عن الأمّة و عُظمائِهَا ، احملِي همّ الدِين و همّ الأمّة
    انسجِي خيوطًا من الدعاءِ لإخوانِك المُستضعفِين فِي كلّ بلادِ المسلمِين
    و لا ترمِي عبراتِك هدرًا فِي أغنيَة عاشِقٍ أو ممثلٍ فاسٍدْ
    يَا حبِيبَة الهمّ ليسَ سهلًا أن تحمِلينَه الآن ( همّ الأمّة و همّ الدِين )
    لأن روحكِ مشوّهة بالعبثِ الذِي جرفتِيه من الأفلامِ و المسلسلاتْ
    الهابِطة و الأغانِي و ... () لكنّ الله يهدِي منْ أحبّ
    أتركِيهَا أوّلًا و اقتلعِي جذورَ الشهوةِ من نفسِك
    و بادِرِي بقولِ #أنا_لهَا #أنا_لَها و ليكنِ الله فِي عونكِ
     
    عآشقة الجنة, ‏31 ديسمبر 2016 على 08:08
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