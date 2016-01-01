الَسَلآمُ علَيْكمْ وَ رَحْمَةُ اللهِ وَ بركَآتهِ كانْ يبحّثْ عنّ عبآئةِ سآترةِ فتشْ هُنآ وَ .. هُنـآ ؛ ثمْ صرخِ بـ هسَتيّريْـآ وَ غضبْ عآرمْ : ألآ يوجدِ عبآئةِ سآترةِ ! سَ نأخذْ الجثةِ لِ الصلآةِ عليهِآ ولآ بُد منّ عبآئةِ ! * مَسحتِ دموعهِآ وَ همستْ : عبآئتهِآ موجودةِ ! صَرخْ بـ حسرةِ : بـ الله عليكِ آتُسميّنْ تلكَ عبآئةِ ؟! * غآلبتْ شهقةِ كآدتْ تفّجرِ قلبهآ وآشآرتْ : سَ آعطيّهـآ عبآئتيْ ~ ضربّ كفيّهِ ببعضهِـآ ~ وَزمجر بِ ألمْ : أينْ كُنت عنهآ وعنْ لِبآسهِآ ؟!! حَمّلوهِآ فوقْ الأكتآفْ كَآنْ بيّآضِ الكفنّ مُرعبِ رغمْ سوآدَ العبآئةِ التيْ غطتهِآ مشهدِ .. مُهيبْ ؛ مُرعبِ ؛ مُقشعرِ لِ الأبدآنْ أجُهشْ آحدهمِ بِ البكَآءْ وهوِ يُرددِ : كـآنتْ عروسْ ؛ خطفهِآ الموتُ ليلةِ زفآفهِآ آرتدتْ الكفنْ قبلِ فُستآنهآِ .. لمْ يُفرقِ الموتْ آهيْ عروسَ آمْ طآعنةِ بِ السنْ ! وآكملْ بِ صوتْ مُرتجفْ : وآ حسَرتآهُ يآ نفسيْ ، مآذآ آعددتُ لِ هذآ اليومْ ؟!! .آنزلوهِآ القبرِ .. وَحثوآِ عليهِآ التُرآبْ تمتمْ بـ نبرةِ حُزنْ ~ وَكأنْ صخرةِ سكنتْ أعلى حنجرتهُ ~ : سَ تُسألْ بعد قليلْ آدعوآِ لهآ بـ الثبّآتْ وَ عقلهُ يسبحْ فيْ اللآهوآدهِ ، وَهوْ يتذكرِ أنْ الدودِ سَ ينهشْ جِلدهآ الرقيقْ سَ يأكل محآسنّهِآ [ عينيهْآ / يديهْـآ وَ حتىْ كفيّهآ ] ~ نفضْ تلكَ الأفكآرِ عنّ مُخيلتهِ وَهوْ يتمتمْ لهآ بـ الغفرآنْ كَآنتْ تسمعْ قرعِ نِعآلهمْ صرختْ ولكن صرختهِآ لمْ تتجآوزِ شفتآهآ ~ لآ تتركونيْ هُنآ ؛ أرجوكمْ آعيدونْ ~ مرّ آمآمْ عينيهآ شريطِ حيآتهِآ كَ لمحْ البصرْ .فتشتْ عنْ عملاً صآلحْ ؛ علِّ وَ عسىْ يُنجيهِآ آرتفع صوتهِآ بـ الصرآخْ والبكآءْ .. ولكنْ هيهـآتْ كمْ تبرجتْ وبآلغتْ فيْ العُريْ كمْ نشرتْ مقآطعِ مُحرمةِ وَصوراً فآضحةِ كمْ كآنتِ مِفتآحْ لِ الشرّ .. كم وَ كمْ وَ كمّ تجمدتً عينيهْآ لِحظةِ .. ثمْ شقتْ صرختهِآ عِنآنْ السمـآءْ ~ ربيْ أرجعونْ ~~ ربيْ أرجعونْ ~~ ربيْ أرجعونْ ~ في أمَآنِ اللهِ