الَسَلآمُ علَيْكمْ وَ رَحْمَةُ اللهِ وَ بركَآتهِ



كانْ يبحّثْ عنّ عبآئةِ سآترةِ

فتشْ هُنآ وَ .. هُنـآ ؛ ثمْ صرخِ بـ هسَتيّريْـآ وَ غضبْ عآرمْ :

ألآ يوجدِ عبآئةِ سآترةِ !

سَ نأخذْ الجثةِ لِ الصلآةِ عليهِآ ولآ بُد منّ عبآئةِ !

* مَسحتِ دموعهِآ وَ همستْ :

عبآئتهِآ موجودةِ !

صَرخْ بـ حسرةِ : بـ الله عليكِ آتُسميّنْ تلكَ عبآئةِ ؟!

* غآلبتْ شهقةِ كآدتْ تفّجرِ قلبهآ وآشآرتْ :

سَ آعطيّهـآ عبآئتيْ

~ ضربّ كفيّهِ ببعضهِـآ ~

وَزمجر بِ ألمْ : أينْ كُنت عنهآ وعنْ لِبآسهِآ ؟!!

حَمّلوهِآ فوقْ الأكتآفْ

كَآنْ بيّآضِ الكفنّ مُرعبِ رغمْ سوآدَ العبآئةِ التيْ غطتهِآ

مشهدِ .. مُهيبْ ؛ مُرعبِ ؛ مُقشعرِ لِ الأبدآنْ

أجُهشْ آحدهمِ بِ البكَآءْ وهوِ يُرددِ :

كـآنتْ عروسْ ؛ خطفهِآ الموتُ ليلةِ زفآفهِآ

آرتدتْ الكفنْ قبلِ فُستآنهآِ .. لمْ يُفرقِ الموتْ آهيْ عروسَ آمْ طآعنةِ بِ السنْ !

وآكملْ بِ صوتْ مُرتجفْ :

وآ حسَرتآهُ يآ نفسيْ ، مآذآ آعددتُ لِ هذآ اليومْ ؟!!

.آنزلوهِآ القبرِ .. وَحثوآِ عليهِآ التُرآبْ

تمتمْ بـ نبرةِ حُزنْ ~ وَكأنْ صخرةِ سكنتْ أعلى حنجرتهُ ~ :

سَ تُسألْ بعد قليلْ آدعوآِ لهآ بـ الثبّآتْ

وَ عقلهُ يسبحْ فيْ اللآهوآدهِ ، وَهوْ يتذكرِ أنْ الدودِ سَ ينهشْ جِلدهآ الرقيقْ

سَ يأكل محآسنّهِآ [ عينيهْآ / يديهْـآ وَ حتىْ كفيّهآ ]

~ نفضْ تلكَ الأفكآرِ عنّ مُخيلتهِ وَهوْ يتمتمْ لهآ بـ الغفرآنْ

كَآنتْ تسمعْ قرعِ نِعآلهمْ

صرختْ ولكن صرختهِآ لمْ تتجآوزِ شفتآهآ

~ لآ تتركونيْ هُنآ ؛ أرجوكمْ آعيدونْ ~

مرّ آمآمْ عينيهآ شريطِ حيآتهِآ كَ لمحْ البصرْ

.فتشتْ عنْ عملاً صآلحْ ؛ علِّ وَ عسىْ يُنجيهِآ

آرتفع صوتهِآ بـ الصرآخْ والبكآءْ .. ولكنْ هيهـآتْ

كمْ تبرجتْ وبآلغتْ فيْ العُريْ

كمْ نشرتْ مقآطعِ مُحرمةِ وَصوراً فآضحةِ

كمْ كآنتِ مِفتآحْ لِ الشرّ .. كم وَ كمْ وَ كمّ

تجمدتً عينيهْآ لِحظةِ .. ثمْ شقتْ صرختهِآ عِنآنْ السمـآءْ

~ ربيْ أرجعونْ ~~ ربيْ أرجعونْ ~~ ربيْ أرجعونْ ~



في أمَآنِ اللهِ ​