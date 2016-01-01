كانْ يبحّثْ عنّ عبآئةِ سآترةِ..

الموضوع في 'ركن التوعية الدينية النسائية' نشر بواسطة عآشقة الجنة, ‏31 ديسمبر 2016 على 08:28.

  1. عآشقة الجنة

    عآشقة الجنة :: عضو مَلكِي ::

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    الَسَلآمُ علَيْكمْ وَ رَحْمَةُ اللهِ وَ بركَآتهِ

    كانْ يبحّثْ عنّ عبآئةِ سآترةِ
    فتشْ هُنآ وَ .. هُنـآ ؛ ثمْ صرخِ بـ هسَتيّريْـآ وَ غضبْ عآرمْ :
    ألآ يوجدِ عبآئةِ سآترةِ !
    سَ نأخذْ الجثةِ لِ الصلآةِ عليهِآ ولآ بُد منّ عبآئةِ !
    * مَسحتِ دموعهِآ وَ همستْ :
    عبآئتهِآ موجودةِ !
    صَرخْ بـ حسرةِ : بـ الله عليكِ آتُسميّنْ تلكَ عبآئةِ ؟!
    * غآلبتْ شهقةِ كآدتْ تفّجرِ قلبهآ وآشآرتْ :
    سَ آعطيّهـآ عبآئتيْ
    ~ ضربّ كفيّهِ ببعضهِـآ ~
    وَزمجر بِ ألمْ : أينْ كُنت عنهآ وعنْ لِبآسهِآ ؟!!
    حَمّلوهِآ فوقْ الأكتآفْ
    كَآنْ بيّآضِ الكفنّ مُرعبِ رغمْ سوآدَ العبآئةِ التيْ غطتهِآ
    مشهدِ .. مُهيبْ ؛ مُرعبِ ؛ مُقشعرِ لِ الأبدآنْ
    أجُهشْ آحدهمِ بِ البكَآءْ وهوِ يُرددِ :
    كـآنتْ عروسْ ؛ خطفهِآ الموتُ ليلةِ زفآفهِآ
    آرتدتْ الكفنْ قبلِ فُستآنهآِ .. لمْ يُفرقِ الموتْ آهيْ عروسَ آمْ طآعنةِ بِ السنْ !
    وآكملْ بِ صوتْ مُرتجفْ :
    وآ حسَرتآهُ يآ نفسيْ ، مآذآ آعددتُ لِ هذآ اليومْ ؟!!
    .آنزلوهِآ القبرِ .. وَحثوآِ عليهِآ التُرآبْ
    تمتمْ بـ نبرةِ حُزنْ ~ وَكأنْ صخرةِ سكنتْ أعلى حنجرتهُ ~ :
    سَ تُسألْ بعد قليلْ آدعوآِ لهآ بـ الثبّآتْ
    وَ عقلهُ يسبحْ فيْ اللآهوآدهِ ، وَهوْ يتذكرِ أنْ الدودِ سَ ينهشْ جِلدهآ الرقيقْ
    سَ يأكل محآسنّهِآ [ عينيهْآ / يديهْـآ وَ حتىْ كفيّهآ ]
    ~ نفضْ تلكَ الأفكآرِ عنّ مُخيلتهِ وَهوْ يتمتمْ لهآ بـ الغفرآنْ
    كَآنتْ تسمعْ قرعِ نِعآلهمْ
    صرختْ ولكن صرختهِآ لمْ تتجآوزِ شفتآهآ
    ~ لآ تتركونيْ هُنآ ؛ أرجوكمْ آعيدونْ ~
    مرّ آمآمْ عينيهآ شريطِ حيآتهِآ كَ لمحْ البصرْ
    .فتشتْ عنْ عملاً صآلحْ ؛ علِّ وَ عسىْ يُنجيهِآ
    آرتفع صوتهِآ بـ الصرآخْ والبكآءْ .. ولكنْ هيهـآتْ
    كمْ تبرجتْ وبآلغتْ فيْ العُريْ
    كمْ نشرتْ مقآطعِ مُحرمةِ وَصوراً فآضحةِ
    كمْ كآنتِ مِفتآحْ لِ الشرّ .. كم وَ كمْ وَ كمّ
    تجمدتً عينيهْآ لِحظةِ .. ثمْ شقتْ صرختهِآ عِنآنْ السمـآءْ
    ~ ربيْ أرجعونْ ~~ ربيْ أرجعونْ ~~ ربيْ أرجعونْ ~

    في أمَآنِ اللهِ
     
    عآشقة الجنة, ‏31 ديسمبر 2016 على 08:28
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