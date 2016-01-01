مشاركتي في نهائيات مسابقة مميزون

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه مشاركتي في مسابقة مميزون للطبخ ( المرحلة النهائية ) بسم الله دقيق، زعتر، زيت، سكر، خميرة، ماء للم العجين، بيضة لدهن قطع الشوصون حشوة حسب الرغبة ولأني أحب مرتديلا الدجاج، حشوت الشوصون بالمرتديلا بعدما تضاعف حجم العجين فردته ثم قطعته الى دوائر بعدها قمت بحشو القطع بعدما أنتهيت من حشو الشوصون قمت بوضعهم في الصينية المعدة للفرن ودهنتهم بالبيض وأفضت حبات حبة البركة على كل قطعة وهنا أصبحت الفطائر جاهزة والله إني أكلت منهم حتى أنتهيت هههه، طعمهم شهي كتير تسلم ايديها روكا حبيبة قلبي، ما شاء الله العجينة تحفة بحق والطعم خيالي مممم وبارك الله فيكِ أم ياسمين والله خير ما أخترتي بالتوفيق أخواتي