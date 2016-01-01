مشاركتي في نهائيات مسابقة مميزون



هذه مشاركتي في مسابقة مميزون للطبخ ( المرحلة النهائية )

بسم الله



دقيق، زعتر، زيت، سكر، خميرة، ماء للم العجين، بيضة لدهن قطع الشوصون

حشوة حسب الرغبة



السلام عليكم ورحمة الله وبركاتههذه مشاركتي في مسابقة مميزون للطبخ ( المرحلة النهائية )بسم اللهدقيق، زعتر، زيت، سكر، خميرة، ماء للم العجين، بيضة لدهن قطع الشوصونحشوة حسب الرغبة









بعدما تضاعف حجم العجين فردته ثم قطعته الى دوائر







بعدها قمت بحشو القطع

ولأني أحب مرتديلا الدجاج، حشوت الشوصون بالمرتديلابعدما تضاعف حجم العجين فردته ثم قطعته الى دوائربعدها قمت بحشو القطع

بعدما أنتهيت من حشو الشوصون قمت بوضعهم في الصينية المعدة للفرن

ودهنتهم بالبيض وأفضت حبات حبة البركة على كل قطعة