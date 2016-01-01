إمتلك جميع شرائح الفليكسي مع هذا الموقع الجزائري

الموضوع في 'منتدى البرامج والشروحات' نشر بواسطة mekkaoui soft, ‏31 ديسمبر 2016 على 15:11.

  1. mekkaoui soft

    mekkaoui soft :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏31 مارس 2009
    المشاركات:
    2,212
    الإعجابات المتلقاة:
    52
    نقاط الجوائز:
    77

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    نبــــــــــذة عن الخدمة و الموقع :

    عبارة عن موقع يقدم خدمات رائعة مقابل مبلغ إشتراك
    بسيط صالح لمدة عام كامل مع إمكانية استرداد المــــال
    و تحقيــــق دخـــــل مالي و أربـــــاح كبيـــــرة شهريـــا
    هذا الموقع هام : للأشخاص و أصحاب المحلات أيضـــــا
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    الشرح بالصوت و الصورة للموقع :

    طريقة الفليكسي و تحقيق أرباح كبيرة مع الموقع الجزائري مارتشيب

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    هذا الموقع يقدم الخدمات التاليــــة في الوقت الحـــــالي :

    1- خدمة الفليكسي ( جيــــزي ، موبيليـــس ، أريــــدو)
    2- خدمة تعبئة و بيع بطاقات الأنترنت 4g et idoom
    3- خدمة بيع مفاتيح برنامج الحمايــة للهاتف و الكمبيوتر
    4- خدمة تعبئة و فتــــح بـــاقات قنـــــوات Beinsport
    5- خدمة توفيـــــر دروس خصوصية لطلبة البكالوريـــــا

    6- الربح من خلال الموقع و استرداد مبلغ الإشتراك و تحقيق
    مداخيل مالية رائعة بمجهود أقل من خلال الموقـــــــــع



    في الأخير :

    نتمنى أن نكون قد وفقنا في شرح الموقع جيدا
    إلى لقـــــــاء آخر مع شروحات أخرى من سلسلة
    حلقات شاهد و تعلم ، دمتم في رعاية الله و حفظه

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    mekkaoui soft, ‏31 ديسمبر 2016 على 15:11
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