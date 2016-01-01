حكم لباس الفستان الأبيض

السلآم عليكم

عرائسنا لا يرتدينه بغية التشبه بالكفار في اعيادهم

وانما لنية تمييز العروس عن غيرها لا غير

المهم الا يكون متشبها بملابس الرجال وان يكون محتشما لا يظهر عوراتها

ولكي ان تبحثي مرة اخرى عن هذا الحكم لانو فيه اجماع للعلماء على جوازه

سلام